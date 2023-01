Suggerimenti e consigli per evitare di incorrere in truffe.

Nel quadro delle iniziative finalizzate a diffondere la cultura della sicurezza e ad intraprendere un’agile campagna di informazione istituzionale, rivolta alle fasce di popolazione più esposte a truffe e furti, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Saint Vincent – Chatillon, in stretto coordinamento con il Gruppo Carabinieri e la Diocesi di Aosta, ha incontrato alcuni fedeli delle Parrocchie di Chatillon e Saint Vincent.

Gli incontri sono avvenuti nella serata di sabato 14 gennaio 2023, presso la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Chatillon, a margine della Celebrazione Eucaristica tenuta dal Vice Parroco e domenica 15 gennaio 2023, presso la Chiesa di Saint Vincent, a margine della Santa Messa celebrata da Don Lorenzo Sacchi, durante i quali il Magg. Alberto Cavenaghi ha illustrato a circa quattrocentocinquanta fedeli, tra cui molti anziani, alcuni utili consigli a tutela della sicurezza dei cittadini, per evitare di incorrere in truffe e furti in abitazione, fenomeni criminali ormai sempre più diffusi, messi in atto da veri e propri criminali professionisti, attraverso trucchi ed espedienti dai contorni multiformi ed in continua evoluzione.

Al termine degli incontri sono stati, altresì, messi a disposizione dei numerosi e curiosi fedeli alcuni foglietti illustrativi pieghevoli, realizzati dai Carabinieri di Saint Vincent – Chatillon, secondo le linee guida del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, riguardanti proprio la prevenzione delle truffe e dei furti in casa, incentrati sui concetti di prudenza, diffidenza e affidamento ai rappresentanti delle Istituzioni, in caso di dubbi o necessità sempre a disposizione dei cittadini e raggiungibili attraverso il Numero Unico di Emergenza 112.

15 gennaio 2023. Chiesa di Saint Vincent (AO). Il Comandante della Compagnia Carabinieri di Saint Vincent – Chatillon illustra a circa 200 fedeli alcuni consigli per evitare di incorrere in truffe e furti in casa.