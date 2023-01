BONUS/AGEVOLAZIONI 2023 A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI

Rispetto al 2022 vi sono novità: alcuni sono stati confermati (bollette, asilo nido, mobili, cultura e prima casa per gli under 36), altri sono stati tolti (trasporti, decoder e tv), altri sono diventati strutturali (bonus psicologo).

BONUS BOLLETTE E’ uno dei principali sostegni per limitare il rincaro energia. Il contributo non va richiesto ma viene erogato automaticamente in base al valore dell’ISEE, che non deve superare i 15.000 euro; in caso di nuclei familiari numerosi, con almeno 4 figli a carico, la soglia ISEE è innalzata a 20.000 euro. Essendo tale bonus collegato all’ISEE, è necessario presentare i documenti necessari ad un centro CAF onde procedere alla compilazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica); una volta calcolato il valore dell’ISEE, sarà possibile accedere ai vari bonus ad esso collegati. Va evidenziato che il bonus bollette è retroattivo: sarà quindi disponibile anche il valore a copertura dei mesi precedenti, da aprile, come rimborso. Hanno diritto al bonus anche i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia.

BONUS ASILO NIDO E’ rivolto ai genitori con figli di età inferiore ai 3 anni che frequentano l’asilo nido o che devono rimanere a casa per motivi di salute: in entrambi i casi si può richiedere un sostegno economico per le spese, in base al valore dell’ISEE del nucleo familiare, nel dettaglio - con ISEE inferiore a 25.000 euro: importo massimo del bonus pari a 3.000 euro l’anno - con ISEE compreso tra 25.001 e 40.000 euro: importo massimo del bonus pari a 2.500 euro l’anno - con ISEE superiore a 40.001 euro: importo massimo del bonus pari a 1.500 euro. Il bonus consiste in un rimborso spese, da erogare a seguito della presentazione delle ricevute dei costi sostenuti direttamente all’INPS entro il 1° aprile 2023. Hanno diritto al bonus anche i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia.

BONUS PRIMA CASA UNDER 36 Il Decreto Sostegni-bis ha introdotto un’agevolazione per i giovani che decidono di acquistare una prima casa, esentandoli dal pagamento dell’imposta di registro ipotecaria e catastale; inoltre, in caso di acquisto soggetto ad IVA, viene riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari al tributo corrisposto in relazione all’acquisto. Rinnovata anche nell’ultima legge di Bilancio, l’agevolazione si applica a tutti gli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023, a patto che i soggetti - non abbiano ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato - abbiano l’ISEE del nucleo familiare non superiore a 40.000 euro - non abbiano acquistato un’abitazione di lusso, ossia accatastata nelle categorie A/8 e A/9 - non abbiano altre abitazioni nemmeno in comunione con il coniuge - abbiano la residenza nello stesso comune in cui è sito l’immobile.

La misura è ammessa per tutti gli atti che comportano il trasferimento a titolo oneroso della proprietà (o quota di comproprietà), il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento delle case di abitazione, con esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1 oltre che di quelle A/8 e A/9 già indicate. Hanno diritto al bonus anche i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia.

BONUS MOBILI L’agevolazione, rinnovata anche con la nuova legge di Bilancio, consiste nella detrazione Irpef del 50% su una spesa massima di 8.000 euro a partire dal 1° gennaio 2023. Il bonus si applica in riferimento agli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2024 di - mobili - grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A per i forni; alla E per lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie; alla F per frigoriferi e congelatori. L’acquisto deve essere destinato ad immobile oggetto di ristrutturazione edilizia iniziata dal 1° gennaio dell’anno precedente quello di acquisto dei beni. Hanno diritto al bonus anche i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia.

BONUS PSICOLOGO Il sostegno, previsto anche durante lo scorso anno, è stato reso strutturale a partire dal 1° gennaio 2023. Può essere richiesto dalle persone di tutte le età, con disturbi psicologici e psichiatrici (ansia, stress, depressione, fragilità psicologica) e in possesso di un reddito ISEE inferiore ai 50.000 euro. La soglia massima del contributo da erogare ai beneficiari passa a 1.500 euro per paziente.

RINEGOZIAZIONE MUTUI IPOTECARI A seguito degli aumenti dei tassi di interesse annunciati dalla Banca Centrale Europea, la conseguenza più tangibile si è avuta sui mutui a tasso variabile precedentemente contratti. Per affrontare tali aumenti è stata prevista, nella legge di Bilancio 2023, la possibilità di rinegoziare i mutui ipotecari per tutta la durata del contratto, con tasso fisso in sostituzione di quello variabile.

Per procedere con la rinegoziazione sono previste le seguenti condizioni - contratto di mutuo stipulato prima del 1° gennaio 2023 - importo originario del mutuo non superiore a 200 mila euro - tasso e rata variabile per tutta la durata del contratto - reddito ISEE non superiore a 35.000 euro - non avere ritardi nel pagamento delle rate del mutuo, salvo diverso accordo tra le parti. Oltre all’applicazione del tasso fisso si potrà concordare sia l’applicazione di esso per un periodo inferiore alla vita residua del mutuo sia un allungamento del piano di rimborso per un massimo di 5 anni, a patto che al momento la durata residua del mutuo non superi i 25 anni. L’accesso alla procedura di rinegoziazione deve essere richiesto entro il 31 dicembre 2023.

BONUS CULTURA 18APP Nonostante le modifiche intervenute nell’ultima legge di Bilancio, anche per il 2023 rimarrà attivo con le normali procedure il “bonus cultura” di 500 euro previsto per i neo-18enni. La richiesta sarà attivabile, per i nati nel 2004, attraverso la piattaforma 18App seguendo le procedure presenti all’indirizzo Sito 18APP Per i nati nel 2005, a partire dal 2024, verranno attivate la “Carta della Cultura” (in base all’ISEE familiare) e la “Carta del Merito” (per punteggio di 100/100 all’esame di maturità): card entrambe di 500 euro e cumulabili.

ESENZIONI TICKET SANITARIO Le esenzioni del ticket sanitario possono essere concesse ai cittadini in base a diversi tipi di status e di patologie. Per quanto riguarda queste ultime, le esenzioni possono essere concesse per - malattie rare - malattie croniche - invalidità - gravidanza.

Sono possibili esenzioni anche per quanto concerne il reddito a patto di appartenere ad una delle categorie previste dalla normativa vigente - cittadini di età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni, appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a € 36.151,98 annui - codice esenzione “E01” - disoccupati e familiari a carico con un reddito del nucleo familiare inferiore a € 8.236,31 annui, elevato a € 11.362,05 nel caso di coniuge a carico (con ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico) - codice esenzione “E02” - titolari di pensione sociale o percettori di assegno sociale e familiari a carico - codice esenzione “E03” - titolari di pensione minima di età superiore a 60 anni e familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.236,31 annui, elevato a € 11.362,05 nel caso di coniuge a carico (con ulteriori € 516.46 per ogni figlio a carico) - codice esenzione “E04”.

I certificati di esenzioni relativi ai codici E01, E02, E03, E04 hanno validità fino al 31 marzo di ogni anno; per l’esenzione E02 è necessario autocertificare il possesso dei requisiti; unica eccezione il caso di esenzione illimitata per gli over 65, valida per tutti i codici di esenzione purché non siano intervenute modifiche della situazione reddituale. Va specificato che tali esenzioni vanno verificate Regione per Regione in riferimento alle decisioni dei rispettivi servizi sanitari locali (si può consultare la pagina messa a disposizione dal Ministero della Salute riguardo le esenzioni attive nelle diverse Regioni: Esenzioni regione per regione - Ministero della Salute).