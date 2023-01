Per Missione Sorriso VdA Clown Dottori raccolti € 215,00

Sono stati 215,00 euro i fondi raccolti durante l’evento benefico di sabato 7 gennaio organizzato dall’Associazione culturale Verrès per Tutti, che si è tenuta nella saletta Murasse di Verrès.

“Possiamo affermare che con questo invito, promosso dall’Associazione Verrès per Tutti, iniziamo l’anno nel migliore dei modi. - dichiara Stefania Perego Presidente di Missione Sorriso - Il fine di questa Associazione è “creare dinamismo socio-culturale che porti a crescere lo spirito di aggregazione e il senso di appartenenza alla comunità. nonché la diffusione e la promozione d’attività rivolte a favore dei verreziesi e del territorio”; è molto importante stimolare il prossimo nel sentirsi parte attiva di cambiamenti e conoscenze in modo circolare. Il pomeriggio era strutturato in due momenti. Abbiamo iniziato con i laboratori creativi ai quali erano presenti la presidente dell’Associazione Hélène Hérésaz, la vice presidente Sabina Thoux , Andrea Costa e Federica Abate (consiglieri). Insieme a loro e ai bimbi abbiamo imparato a fare dei segnalibri bellissimi, che sono stati successivamente messi a disposizione per la raccolta fondi. A seguire c’è stata la presentazione del nostro libro “Il Naso Rosso… vissuti ed emozioni di un Clown Dottore in Ospedale”, Daniela Carli ha fatto da moderatrice. Siamo stati benissimo. Abbiamo avuto l’opportunità di incontrare Andrea Costa e Sandra Péaquin, ai quali siamo legati da un filo invisibile e sono parte di Missione Sorriso (per questo hanno la nostra felpa), conosciuto persone meravigliose e condiviso profonde emozioni. Ringraziamo la presidente Hélène Hérésaz, per questa intensa e arricchente giornata.