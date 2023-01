Oltre 5mila visitatori al Museo regionale di Scienze naturali “Efisio Noussan”

Nel periodo di apertura, coinciso con le festività natalizie, dal 3 dicembre all’8 gennaio scorso, sono stati registrati complessivamente 4.250 ingressi, cui si aggiungono i partecipanti alle visite dedicate ai residenti, agli operatori del territorio e alle associazioni, per un totale complessivo di 5.555 visitatori.

In questo primo periodo il Museo è stato aperto dalle 10 alle 18, con turni di 25 persone all’ora, su prenotazione obbligatoria. I visitatori hanno dimostrato di apprezzare sia l’edificio restaurato sia l’allestimento improntato alla multimedialità, con inserimenti storici. Particolarmente apprezzate sono state le sale esperienziali e i supporti tecnologici.

“Siamo molto soddisfatti – commenta il Presidente della Regione Erik Lavevaz, Assessore ad interim all’Ambiente, Trasporti e Mobilità sostenibile - della risposta del pubblico, valdostano e non: queste prime settimane ci hanno permesso di svelare lo splendore del Museo e della sua sede, rinata grazie a un lavoro collettivo e attento. I prossimi mesi saranno il banco di prova di un progetto che nasce per avere un ampio respiro, presentandosi come una delle migliori vetrine per la Valle d’Aosta: uno spazio dove scoprire la ricchezza plurale del nostro territorio, da percorrere quindi a partire dagli stimoli proposti magistralmente dal Museo”.

Nelle prossime settimane il Museo regionale di Scienze naturali “Efisio Noussan” resterà chiuso per permettere alcuni interventi di completamento dell’esposizione, quali il posizionamento delle didascalie per rendere fruibile anche in autonomia il percorso, il controllo di alcuni apparati elettronici, l’installazione di supporti e l’allestimento della biglietteria.

Dal 26 gennaio a fine maggio il Museo sarà aperto alle visite accompagnate, con turni di 25 persone ogni mezz’ora, cui si affiancheranno le visite guidate, a cura del personale del Museo, per il grande pubblico e per le scuole.

Il costo del biglietto d’ingresso sarà di 10 euro (intero) e di 8 euro (ridotto); è prevista la gratuità fino ai 25 anni. Alle scuole sarà dedicato un biglietto di 4,5 euro a studente.