GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Il Governo regionale ha designato, ai sensi della l.r. 20/2016, il signor Fabrizio Berti quale presidente del collegio sindacale della società Pila s.p.a., per il mandato in corso.

FINANZE, INNOVAZIONE, OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

Approvata la copertura finanziaria per lavori in somma urgenza su interventi già avviati nei Comuni di Arvier, Brissogne, Courmayeur, Introd, Ollomont e Oyace, e di mitigazione del rischio crolli alle pendici del Mont de Nona in comune di Pré-Saint-Didier a seguito dell'evento franoso del 25 dicembre 2022.

Approvata la cessione gratuita al Comune di La Thuile, ai sensi della l.r. n. 68/1994, di alcuni terreni di proprietà regionale siti nelle località Villaret e Thovex, da adibire a punto di raccolta rifiuti, area attrezzata di accesso a percorsi sentieri pedonali e tratti di marciapiede e fermata bus.

BENI CULTURALI, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

È stato esaminato il piano operativo annuale per l’anno 2023 dell’Office régional du tourisme - ufficio regionale del turismo. Ora, il provvedimento sarà trasmesso al CPEL per il relativo parere.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stato approvato il programma regionale di bonifica sanitaria del bestiame per l’anno 2023.

È stato deciso il piano regionale di monitoraggio sanitario su ungulati e carnivori selvatici, per il periodo 1° gennaio–31 maggio 2023, nell’ambito della stagione venatoria 2022/2023. Per l’esecuzione del piano, è stato definito lo schema di convenzione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Sono state deliberate le disposizioni applicative della l.r. 4/2012 per il mantenimento della qualifica sanitaria di indenne dalla malattia virale rinotracheite bovina infettiva (bhv-1) nel territorio della regione, per l’anno 2023. Per l’esecuzione degli esami sierologici previsti dal programma regionale di eradicazione del virus bhv-1 per l’anno 2023, è stata rinnovata la convenzione con l’Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.