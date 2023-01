Strada Pré Saint Didier-La Thuile riapre per fine settimana

È iniziata oggi la costruzione del "rilevato", un piccolo vallo a protezione della statale 26 all'altezza dei tornanti coinvolti dalla grande frana che il giorno di Natale ha invaso la carreggiata con alcuni grossi massi. I lavori sono curati dalla ditta incaricata con somma urgenza dell'assessorato alle Opere pubbliche e al Territorio della Regione Valle d'Aosta. In contemporanea, dopo la rimozione dei massi, l'Anas procederà con il ripristino del fondo stradale e dei guard-rail danneggiati.



"I lavori procedono nei tempi previsti- dice alla 'Dire' l'assessore Carlo Marzi- e ringrazio la ditta che ha lavorato anche ieri, giorno festivo". Certezze non ce ne sono, ma i tempi previsti di 10-15 giorni per la riapertura dovrebbero essere rispettati, con la riapertura della strada a senso unico alternato nel fine settimana, forse già per la giornata dell'Epifania di giovedì. La località sciistica di La Thuile è raggiungibile dalla strada regionale del col San Carlo.