Pollein: Approvato bilancio e definito partenariato campeggio comunale

Il bilancio di previsione, per il 2023, pareggia a 4.548.503,84 euro. Le entrate sono così suddivise: 978.397,85 euro nel Titolo I (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequetiva), 1.396.394,41 euro nel Titolo II (Trasferimenti correnti), 540.703,22 euro nel Titolo III (Entrate extratributarie), 677.572,61 euro nel Titolo IV (Entrate in conto capitale), 511.000,00 euro nel Titolo IX (Entrate per conto di terzi e partite di giro), cui si sommano 444.435,75 euro di Fondo Pluriennale Vincolato.

“Posso dire che siamo molto soddisfatti di quanto fatto finora in merito al nostro programma elettorale – ha commentato il sindaco di Pollein, Angelo Filippini, in fase di illustrazione del DUPS. L’impostazione data al documento economico offre una prospettiva d’insieme mantenendo la coerenza con le linee programmatiche di mandato e garantisce un livello qualitativo dei servizi ai nostri concittadini”, ha proseguito poi durante la presentazione del bilancio, illustrando le sfide e gli obiettivi che attendono l’amministrazione comunale per il prossimo triennio.

Su tutti, la definizione del partenariato pubblico-privato del campeggio comunale, i lavori di rifunzionalizzazione dell’ex latteria turnaria in frazione Chenière (destinata a diventare un forno pubblico), il completamento dell’illuminazione pubblica a Led, molto importante in un periodo storico in cui il prezzo dell’energia è notevolmente aumentato, le manutenzioni straordinarie, e molto altro.

Sfide e obiettivi che coinvolgono, anche, l’ambito sociale (“vengono mantenute le attività presenti sul territorio a favore degli anziani, oltre agli ulteriori servizi alla persona quali l’assistenza agli indigenti, ai minori e agli adulti, i soggiorni vacanze per anziani, il telesoccorso, il trasporto di anziani e inabili erogati dall’Unité des Communes Mont-Emilius”, spiega ancora Filippini), quello della cultura – con le attività della biblioteca comunale che spaziano dal doposcuola ad eventi, conferenze e corsi –, del volontariato delle associazioni del territorio, della collaborazione con la scuola per continuare a proporre progetti e corsi, dell’agricoltura per sostenere il rapporto di collaborazione con il consorzio di miglioramento fondiario per il mantenimento del territorio ed essere intermediario tra il GAL Valle d’Aosta e le aziende agricole, e del turismo per migliorare, insieme agli operatori, gli aspetti generali del settore con l’utilizzo di somme derivanti dall’imposta di soggiorno.

Oltre al bilancio, sono anche state approvate le determinazioni in merito alla definizione delle modalità e delle tariffe per la fruizione di beni e servizi comunali per il 2023, le indennità di carica per Sindaco, assessori, gettoni di presenza dei consiglieri e dei membri della commissione edilizia, le tariffe dei buoni pasto per la refezione scolastica, dell’acquedotto, canone fognature e depurazione, del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, dell’imposta di soggiorno, le tariffe e aliquote IMU e TARI (tutte invariate rispetto al 2022), la ricognizione ordinaria delle società partecipate (Celva, Inva e Envers s.r.l.), la convenzione tra il Comune di Saint-Christophe ed il Comune di Pollein per la compartecipazione agli utenti non residenti iscritti al servizio di mensa scolastica per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, e la presa d’atto del rinnovo dell’Accordo di Programma per l’adozione del Piano di Zona della Valle d’Aosta 2019-2021 e per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali.

In conclusione, il sindaco Angelo Filippini ha comunicato che è in corso la procedura di aggiudicazione del fabbricato denominato ex latteria Chenière, e che sono stati aggiudicati i lavori della strada del Moulin e quelli di sistemazione delle aree esterne intorno al municipio, che riguardano tre aree d’intervento: l’ingresso all’edificio, i marciapiedi lungo il perimetro e, soprattutto, il completamento dell’area giochi in località capoluogo.

Prima del Consiglio c’è stata l’estrazione a sorte della lotteria per il progetto Boudza-té, a cui potevano partecipare tutti coloro che, nell’anno, hanno percorso più di 300 chilometri, e che ha visto Alice Rastello vincere una bicicletta a pedalata assistita. A percorrere più chilometri durante l’anno è stata Vittoria Bonfanti con 737 km.