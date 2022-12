Fenis: Diponibili oltre 5,5 mln di euro per l'attività amministrativa

Si è proceduto con l’approvazione delle delibere componenti il documento finanziario pluriennale. Sono innanzitutto stati determinati le indennità di carica e i gettoni di presenza da corrispondere rispettivamente agli amministratori comunali, ai consiglieri e ai componenti della Commissione edilizia comunale, invariati rispetto ai valori attuali.

È stato approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Il Comune ha attualmente in locazione - ma intende alienare - un garage di Porteron. È stata richiesta una valutazione, che ha indicato un valore di 21.840. Il bando sarà predisposto a breve. Vi è inoltre un reliquato: si tratta di un’aiuola lungo la strada per la frazione Baraveyes. Ha un valore di 600 euro e sarà posto in vendita.

Approvati il Bilancio di previsione 2023/25 e la nota di aggiornamento al relativo Documento unico di programmazione semplificato. L’illustrazione è stata effettuata dall’assessore Ennio Cerise. Il documento finanziario pareggia sulla cifra di 5.541.481,62 euro.

Fra le entrate, si evidenziano gli 800mila euro di dividendi della Société hydroélectrique Clavalité, ai quali si aggiungono 80mila euro dalle centraline.

La Giunta municipale

Le spese correnti ammontano a 3.168.910,31 euro e quelle di investimento a 1.907.271,31 euro.

Fra le spese in conto capitale, si evidenziano i 2,5 milioni di euro per la messa in sicurezza della Servettaz, i 300mila euro per la progettazione definitiva-esecutiva dell’area castello, gli 1,2 milioni per la riqualificazione della sede della Banda musicale e degli spogliatoi, gli 1,2 milioni per il secondo lotto di lavori nell’area Chez-Sapin.

Approvato il progetto definitivo/esecutivo per i lavori di ampliamento del piazzale comunale di Clavalité. Nello specifico, si tratta del primo stralcio, consistente in una manutenzione ordinaria per la sostituzione di barriere stradali a partire da Lovignan, in tre tornanti. Le staccionate in legno saranno sostituite da sicurvia in legno e acciaio. L’assessore Fabio Cerise ha precisato che si procederà all’appalto nei prossimi mesi, allo scopo di terminare l’intervento prima dell’estate e dell’arrivo della tappa del Giro della Valle d’Aosta. La spesa prevista è di 180mila euro.

È stata decisa l’acquisizione terreni nella frazioni Chez-Croiset e Fagnan.

È stata effettuata la ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune al 31 dicembre 2021. Il Comune detiene quote nella Société hydroélectrique Clavalité (36%), in Inva (1,19%) e nel Celva (0,097%), che intende conservare.

V è stata la presa d’atto del parere favorevole dell’Ausl Valle d’Aosta al Regolamento di polizia mortuaria.

Presa d’atto e approvazione per il rinnovo dell’Accordo di Programma per l’adozione del Piano di Zona della Valle d’Aosta 2019-2021 e per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali. Il sindaco Mattia Nicoletta ha spiegato che l’Accordo di programma sottoscritto nel 2014 è stato più volte prorogato. L’ente capofila diventa la Regione autonoma Valle d’Aosta (sinora è stato il Comune d Aosta).

Il sindaco ha dato comunicazione al Consiglio della designazione di Enrica Zublena quale rappresentante degli enti locali della Valle d’Aosta nel Consiglio di Amministrazione della Società IN.VA. spa.