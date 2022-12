Quart: Approvato bilancio previsione che dispone di circa 8,3 mln euro

La Giunta municipale di Quart ha portato all'approvazione il Bilancio di previsione 2023-2025 che pareggia alla cifra di 8.258.418,32 euro, ispettati tutti i principi contabili previsti dalla norma, come attestato dalla relazione del Revisore dei conti.

"E’ un bilancio - ha esordito la vice sindaca e assessore al Bilancio, Manuela Bergamasco - in linea con l’azione amministrativa e politica proposta dalla nostra lista nelle elezioni del 2020 e cioè quella di cercare di mantenere i servizi esistenti e migliorare la gestione del nostro Comune con le poche risorse disponibili, considerate le peculiarità del nostro comune".

Un Comune con una rete stradale tra le più estese del territorio valdostano, con una residenzialità diffusa anche nelle parti alte del territorio, con la conseguente necessità di ampliare i servizi per tutelare chi vive in zone meno servite e più “difficili”, con un numero di residenti pari a 4.076 e che lo pone tra i comuni più popolati e, di conseguenza, più contributivi nei servizi delegati all’Unité (quali gli asili nido, le microcomunità, il servizio di gestione dei rifiuti, ecc..).

Un Comune che non conosce, al contrario di gran parte del territorio regionale, l’arresto demografico e che deve continuamente investire nei servizi all’infanzia, nella rete stradale, acquedottistica, di sicurezza dei versanti e del territorio in generale.

"Un Comune - ha sottolineato la vice sindaca - che ha già previsto grandi investimenti come la scuola elementare in via di ultimazione sulla quale investiremo per gli arredi di cucina/refettorio e per la sede dell’Istituzione scolastica, che prosegue nell’efficientamento energetico delle scuole materne (sostituzione dei serramenti alla materna di Chantignan e impianto fotovoltaico al Villair).

Un Comune che continua a investire nel miglioramento delle reti: nel 2023 partirà la convenzione con EnelX per la gestione dell’IP ed il rifacimento della rete con la posa di corpi illuminanti a led; vengono inseriti a bilancio i contributi BIM richiesti per approntare lavori agli acquedotti di Chétoz e Argnod; sono previsti 100 mila euro per la progettazione di rifacimento/ristrutturazione della scuola media che con 4 sezioni per ogni anno di studi è satura ed è da adeguare sia dal punto di vista strutturale che energetico".

Il resto sarà investito, cercando di migliorarne la gestione rispetto all’anno passato, in manutenzione stradale, verde pubblico, asfalti e gestione del territorio in generale.

"Nel 2023 - ha aggiuntoManuela Bergamasco - prevediamo a bilancio anche risorse aggiuntive per gli aumenti che tutti noi ben conosciamo: energia elettrica, gasolio da riscaldamento, adeguamento dei materiali. Inoltre per molti servizi abbiamo dovuto prevedere l’adeguamento obbligatorio all’indice Istat dell’8,4%. Inoltre l’adeguamento contrattuale degli stipendi dei dipendenti supera i 100 mila euro. Non dimentichiamo poi una voce aggiuntiva a bilancio di alcune decine di migliaia di euro per l’organizzazione della Rencontre des Emigrés del 6 agosto 2023".

Quart è un Comune che non può contare su grandi introiti turistici, sull’IMU di seconde case, su proventi di grandi attività commerciali. Il gettito IMU totale, considerando che il nostro comune è principalmente residenziale e per la prima casa vige l’esenzione, vede in entrata dall’IMU un importo di circa 2 milioni di euro di cui un terzo, circa 650 mila vanno riversati allo Stato per gli immobili di categoria D, (attività produttive). "Con un grande sforzo - ha rimarcato l'assessora - abbiamo mantenuto ancora una volta le aliquote invariate proprio per tutelare il bene “immobile” che spesso è una forma di risparmio e di sostentamento familiare".

Quart può contare invece su un trasferimento regionale che per il 2023 sarà di 2.398.000,00, comprensivo del contributo straordinario di 153 mila euro stabilito dalla manovra finanziaria della Regione che ad oggi non è più sufficiente e che l’assemblea stessa del Celva ha chies to di rivedere nell’importo e nei criteri di suddivisione, in quanto i Comuni più grandi, senza ulteriori entrate aggiuntive, soffrono in maniera importante.

La Giunta ha cercato di mantenere servizi e lavori previsti senza gravare sui cittadini, già provati dagli aumenti generali e cercheremo con una sempre maggiore attenzione di calibrare le risorse e migliorare i risparmi con un’azione puntuale sulle diverse voci di bilancio.

Unica eccezione un minimo adeguamento alla tariffa del buono pasto della mensa scolastica portato a 4,10 € a pasto (con un amento di 30 centesimi) proprio per contribuire in parte all’adeguamento dei costi su una tariffa che restava immutata dal 2012. "Siamo certi - si legge nella relazione che accompagna il documento contabile - che le famiglie capiranno che un piccolo sforzo va fatto, specialmente su quei servizi che l’Amministrazione sostiene con un grande sforzo finanziario: si pensi che il Comune copre con le risorse pubbliche il 65% dei costi del servizio mensa e addirittura il 90% dei costi del trasporto scolastico)".

Il tutto per mantenere vivi e fruibili a tutti anche i servizi più accessori come i centri estivi o i corsi sportivi extrascolastici come il corso di sci.

"Un bilancio quindi che si può definire a “misura di cittadino”, che prevede di mantenere il funzionamento dei servizi, la gestione delle fragilità del territorio ma con una spinta verso una maggiore socialità nel Comune con la volontà di mantenere vive le associazioni e le manifestazioni del territorio, con i contributi alle associazioni e il recupero dei locali di Villa Pesando sotto la Biblioteca, che dopo una prima sperimentazione nel periodo natalizio, prenderà vita nel 2023 come centro aggregativo per giovani, anziani e realtà culturali", ha concluso Manuela Bergamasco.

Nella seduta sono stati discussi anche:

- Indennità amministratori: invariate con riduzione del 20% indennità vice-sindaco, assessori e gettone consiglieri e riduzione del 5% indennità sindaco;

- Aliquote IMU: invariate rispetto al 2019, ora non più soggette a riduzioni covid;

Nelle comunicazioni il Sindaco ha ricordato che il Comune di Quart ha ricevuto recentemente la somma di 431.650,33 € quale ristoro previsto dal “Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'art. 26, comma 4 lett. b), del D.L. n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91”per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo 1 gennaio 2022 - 31 luglio 2022 che andrà a coprire in parte i maggiori costi dovuti all’aumento prezzi dei materiali nei lavori di ristrutturazione della scuola elementare, maggiori uscite rispetto all’appalto iniziale che ammontano complessivamente a circa euro 1.200.000 e a cui l’Amministrazione ha dovuto inizialmente far fronte con risorse proprie, azzerando di fatto l'avanzo di amministrazione ancora disponibile in bilancio. E' auspicabile che prossimamente venga accettata anche la richiesta inerente il secondo semestre 2022 con il trasferimento di nuove risorse da riutilizzare nel bilancio comunale.

Il Sindaco ha ricordato inoltre che la Regione ha eseguito i mandati relativi ai trasferimenti ex L.R. 15/2019 per la ristrutturazione della scuola elementare, per una cifra che supera i 2 milioni di euro, già anticipati nel corso dell’anno dall’amministrazione comunale.

Il Comune ha ricevuto inoltre un rimborso di circa 7.000 euro per le spese sostenute a favore dei profughi ucraini.