AUGURI PER UN NATALE DI RIFLESSIONE... A NATALE SI PUÒ

"Vorrei offrire alcuni spunti di riflessione in preparazione alla celebrazione del Natale", ha detto Papa Francesco; riflessioni che faccio mie. "Il Natale è diventato una festa universale, e anche chi non crede percepisce il fascino di questa ricorrenza. Il cristiano, però, sa che il Natale è un avvenimento decisivo, un fuoco perenne che Dio ha acceso nel mondo, e non può essere confuso con le cose effimere. È importante che esso non si riduca a festa solamente sentimentale o consumistica, domenica scorsa ho attirato l'attenzione su questo tema, ricca di regali e di auguri ma povera di fede cristiana e anche povera di umanità".

Papa Francesco sottolinea che "Il Natale ci invita a riflettere, da una parte, sulla drammaticità della storia, nella quale gli uomini, feriti dal peccato, vanno incessantemente alla ricerca di verità, di misericordia, di redenzione; e, dall’altra, sulla bontà di Dio, che ci è venuto incontro per comunicarci la Verità che salva e renderci partecipi della sua amicizia e della sua vita - commenta ancora il Pontefice parlando del Natale - Questo dono di grazia lo riceviamo attraverso la semplicità e l’umanità del Natale, e può rimuovere dai nostri cuori e dalle nostre menti il pessimismo, che oggi si è diffuso a causa della pandemia".

Ai tanti, che proprio a causa della crisi, non potranno per quest'anno riunirsi con le loro famiglie giunga un nostro augurio speciale, un fraterno pensiero di speranza, di pace e di serenità.

Ringrazio quanti a quanti con i loro contributi fotografici raccontano e condividono istanti di vita valdostana e di quella di emigrati in Italia ed in terra straniera. Grazie a quanti con i loro pensieri, con i loro commenti e le loro edificanti critiche, contribuiscono al successo di Aostacronata.it e Aostasports.it.

Grazie ai nostri inserzionisti che ci hanno sostenuto finanziariamente senza i quali difficilmente avremo potuto continuare a sostenere i costi di gestione delle due testate.

Infine voglio ringraziare quanti hanno compreso l'importanza di avere una cassa di risonanza sempre più grande, una vasta piazza nella quale poter gridare i propri pensieri, poter far conoscere le proprie qualità, le proprie capacità.

Dalla Redazione tutta l'augurio per un Natale di vera speranza:

La Speranza che la Petite Patrie esca dal cono d’ombra per l'idecisione della politica.

La Speranza che la nostra Petite Patrie possa tornare ad essere governata da una classe politica con la P maiuscola.

La Speranza in ogni casa, vi sia pace e amore in abbondanza. La Speranza che tutti i lettori di Aostacronaca possano trascorrere il Natale in serenità.

La Speranza che tutti i volontari che scrivono per Aostacronaca con l’obiettivo di contribuire a migliorare la nostra Petite Patrie possano realizzare il loro desiderio.

La Speranza di trovare il tempo per vivere il presente senza fretta. La Speranza che i nostri decisori siano illuminati e che operino per la Comunità tutta.

La Sperenza che chi soffre trovi sollievo.

La Speranza che chi sa di aver operato nel giusto trovi la pace nella loro coscienza.

MA SOPRATTUTTO CHE CHI PUO' ILLUMINI COLORO CHE HANNO SCATENATO I CONFLITTI NEL MONDO E LA GUERRA CONTRO L'UCRAINA E I POPOLI RITROVINO LA PACE E TORNINO AD ESSERE CITTADINI NEL LORO PAESE.



A tutti un caro e affettuoso antico augurio di Buon Natale ricordando che a Natale puoi...