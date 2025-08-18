"Veni, Vidi, Augusta... e ci siamo anche noi!"

Nel cuore di Aosta, tra le torri e le strade lastricate dell’antica Augusta Praetoria Salassorum, si è svolta la rievocazione storica “Veni, Vidi, Augusta”. Non potevamo mancare, e come sempre abbiamo osservato e commentato con occhio ironico e tagliente, pronto a far sorridere (o ridere di gusto) i lettori della nostra Velina Rossonera e Arcobaleno.

"Ecco, ci siamo anche noi, vestite da centurioni e gladiatrici, pronte a conquistare il cuore dei romani... o almeno a farli ridere! Tra lance, tuniche svolazzanti e sandali troppo stretti, ci siamo messe in fila come se stessimo andando al supermercato dell’antichità."

Non hanno risparmiato frecciate nemmeno agli organizzatori: "Abbiamo visto più spade che in una convention di pirati e più elmi che in una sfilata di moda medievale. Gli antichi romani, se avessero avuto Instagram e TikTok, avrebbero fatto il check-in su ogni colonna e arco: #VeniVidiAugusta #GladiatoriInCittà #SandaliOVento."

Ma come sempre, la satira si intreccia con un filo di attualità politica: "Se gli imperatori di allora avessero avuto i nostri politici moderni, forse l’Impero Romano sarebbe durato di più… o forse sarebbe crollato prima, tra mille consigli regionali, tavoli e sottocommissioni inutili. E ora, con le elezioni del 28 settembre alle porte, osserviamo i nostri gladiatori contemporanei, pronti a promettere mari e monti e a incantare con elmi luccicanti… salvo sparire al primo voto sfavorevole."

Ma non abbiamo dimenticato un insegnamento morale, condito di ironia: Abbiamo imparato che, se vuoi conquistare il mondo, inizia con una buona rievocazione storica e una risata. E ricordate, se non puoi essere un imperatore, almeno sii un buon gladiatore… o almeno un buon spettatore, pronto a battere le mani e fare il tifo per chi cerca di sopravvivere al caos del passato e del presente. E alle urne, fate attenzione: non tutte le tuniche luccicanti sono d’oro, alcune nascondono solo promesse… e qualche armatura arrugginita.

Alla prossima rievocazione, speriamo di essere promosse a divinità romane… o almeno a divinità delle risate. Perché in Valle d’Aosta, tra storia millenaria e politica millantata, se non ridi… rischi di piangere! E con il 28 settembre alle porte, ricordate: anche i gladiatori più ingegnosi devono confrontarsi con il voto… e noi saremo lì, pronte a raccontarlo con la nostra ironia.