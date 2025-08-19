Incendio di Saint-Denis: la situazione è in miglioramento grazie al lavoro dei Vigili del fuoco

La Presidenza della Regione riferisce che, complice la quasi totale assenza di vento, nella notte non si sono registrate particolari evoluzioni e le fiamme risultano circoscritte al vallone del Torrent de Chambave, soprattutto nei pressi di Ollian.

Alle prime luci del mattino, intorno alle 6, sono ripresi i lanci d’acqua con l’elicottero, coordinati dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco. Al momento non si ritiene necessario l’impiego di altri velivoli, pur restando pronti a un eventuale utilizzo in caso di bisogno.

Fondamentale il contributo dei Vigili del fuoco volontari, che anche nella notte hanno garantito un ulteriore ricambio del personale. Alle squadre già impegnate si sono aggiunti i distaccamenti di Brissogne, Gressoney-La-Trinité, La Salle, Porossan e Roisan: in totale, dei 71 distaccamenti presenti sul territorio regionale, ben 39 hanno preso parte finora alle operazioni.

Restano in vigore alcune misure di sicurezza: la strada regionale numero 12 per Saint-Denis è ancora chiusa e l’alimentazione della corrente elettrica nella zona rimane disattivata.

Un aggiornamento che infonde cauto ottimismo, ma che ribadisce l’importanza della vigilanza e del lavoro incessante di chi, da due giorni, si trova in prima linea per difendere il territorio e la comunità.