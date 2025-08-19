Velina Rossonera e Arcobaleno

C’è chi giura di averle viste spuntare in rue De Tillier, all’ombra dei tavolini della Cave: le Betoneghe, sì proprio loro, hanno finalmente trovato un punto d’osservazione strategico da cui scrutare la città senza freddarsi troppo le ossa. Un rifugio dove tra un bicchiere e una maldicenza si organizza meglio la geopolitica del pettegolezzo aostano, con il vantaggio che se la politica latita, almeno il vino è sempre presente.

Quanto al rogo di Saint-Denis, la battuta viene facile: il fuoco si è acceso in collina ma la vera scintilla è scattata nei bar, con esperti improvvisati pronti a spiegare dove e come bisognava lanciare l’acqua. Per fortuna a domare le fiamme non c’erano i tuttologi da bancone ma i Vigili del fuoco e il Corpo forestale, che invece di chiacchiere hanno portato secchi d’acqua e professionalità. A loro un grazie sincero, ché senza di loro oggi non parleremmo di focolai sparsi ma di grigliata allargata.

E poi c’è Confcommercio, che piange come un bambino a cui hanno portato via le caramelle. Lamenta lesa maestà perché qualcun altro ha osato organizzare un evento in città, dimenticando che Aosta non è il giardino privato di nessuno. Il sindaco Nuti ha rimesso le cose a posto con toni eleganti, ma la verità è semplice: i mercati non si ereditano, si organizzano. E se si perde un’edizione non è colpa del vicino di banco, ma della propria incapacità di giocare in squadra. Così, mentre altrove si parla di pluralità, qui si rivendicano monopoli come se fossimo nel Medioevo. A leggere certi comunicati, viene da pensare che più che Confcommercio dovremmo ribattezzarla Confcompianto.

Sul fronte sanitario, l’ospedale Parini ha registrato il primo caso valdostano (d’importazione, sia chiaro) di West Nile Virus. Nessun rischio di contagio, ma la notizia ha già fatto impennare la vendita di spray antizanzare. La freddura la lasciamo agli entomologi: se il virus arriva solo con le punture, almeno sappiamo che la vera zanzara molesta resta quella politica, che punge sempre fuori stagione.

Infine, tra un vaccino e l’altro, la Valle marcia a ritmo serrato nella campagna contro la dermatite nodulare bovina: quattordicimila capi già trattati e duemila vaccinazioni al giorno. Uno sforzo epico, dove veterinari, allevatori e Corpo forestale fanno squadra con efficienza svizzera. Insomma, se i bovini viaggiano spediti verso l’immunità di gregge, ci si chiede quando anche la politica valdostana riuscirà a trovare un vaccino contro le sue infinite ricadute.