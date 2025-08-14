Velina rossonera e arcobaleno

Ferragosto alla brace (e alla ghigliottina)

Ferragosto, quest’anno, non profuma solo di costine e salamelle. Per qualcuno sa anche di carbonella… politica. È l’ultimo pranzo in terrazza, l’ultima grigliata con vista carica elettiva: il 28 settembre si avvicina come una ghigliottina con la lama ben oliata. E, per molti commensali, il taglio sarà netto.

Attorno alle tavolate, tra un brindisi e un “passami il pane”, si scambiano sorrisi e frasi di circostanza, ma si leggono negli occhi i pensieri veri: “Il prossimo anno questa bistecca dovrò pagarmela col mio stipendio”. Per i voltagabbana di professione — quelli che hanno cambiato più casacca che mutande in un campeggio estivo — la pacchia è finita. Niente più telefonate misteriose a orari improbabili, niente riunioni “urgentissime” in ufficio per discutere dell’aria che tira, niente più auto blu parcheggiata in doppia fila “perché ho un impegno istituzionale”.

Le indiscrezioni della giornata parlano di chi, con la scusa della brace, ha passato il pomeriggio a “scaldare” vecchi contatti: ex colleghi, imprenditori amici, persino un cugino con un’azienda di pulizie (“Sai mai, una fattura si trova”). Altri si sono portati avanti aggiornando il curriculum: qualcuno ha messo in bella mostra la voce “gestione di risorse umane” (che in realtà si traduceva in “ho fatto il capogruppo”), altri hanno gonfiato il capitolo “problem solving” (leggi: “ho imparato a cambiare gruppo consiliare in meno di una settimana”).

Il momento più gustoso? Un brindisi al “grande futuro che ci aspetta”, pronunciato con l’entusiasmo di chi ha appena realizzato che presto quel futuro includerà più ore in fila alla posta che in aula consiliare. A un altro, beccato con lo sguardo perso nel vuoto, hanno dovuto chiedere se stava meditando: “No, sto solo facendo il conto di quanto spendevo di benzina quando avevo il pieno rimborsato”.

E poi il retroscena: sotto il gazebo, tra il profumo di salsiccia e quello di rosato fresco, due ex alleati si sono scambiati una promessa solenne. Uno ha detto all’altro: “Se tu torni, io torno”. E l’altro, senza battere ciglio: “Sì, ma stavolta dividiamo le spese dell’aperitivo”. Pare che la frase abbia provocato una risata generale, ma sotto sotto tutti sapevano che non era una battuta.

C’è pure la categoria dei “fatalisti sereni”: quelli che hanno già deciso di dedicarsi a un hobby. Uno ha ordinato una mountain bike elettrica (“così faccio giri e penso meno”), un altro ha comprato un manuale di cucina (“magari apro un agriturismo… senza bilancio preventivo da approvare”), e c’è persino chi ha promesso di scrivere un libro sulla propria esperienza istituzionale — romanzo, ovviamente, visto che la realtà rischierebbe di sfiorare la querela.

Ma Ferragosto è Ferragosto: la brace scoppietta, il vino scorre, e per una giornata ci si illude che tutto sia come prima. Il problema sarà domani, quando il fumo si dissolverà e qualcuno si accorgerà che, senza il grembiule del potere, restano solo le mani sporche di carbone… e il conto del macellaio da pagare di tasca propria. E in tanti si accorgeranno dei veri problemi che devono affrontare quotidianamente i valdostane. Soprattutto si accorgeranno di quano lunghe siano le liste di attesa per una visita medica senza più aver la possibilità di saltare la fila.

Et voilà… Comme on dit chez nous, « tout finit autour d’une table ». Sauf que pour certains, après le dessert viendra la note, et elle sera salée. Très salée. Mais pas de panique : on peut toujours se reconvertir… en maître du barbecue, pour la prochaine Fête du Travail.