A Perosa Argentina seconda edizione del Concorso d’arte “Gabriele Campana”

Perosa Argentina, al via la seconda edizione del Concorso d’arte “Gabriele Campana”

Il 23 e 24 agosto Villa Willy ospiterà mostre, laboratori e la cerimonia di premiazione. Il concorso, promosso dall’associazione LILIUM e dedicato alla memoria del giovane artista torinese, punta a valorizzare i talenti del territorio.

PEROSA ARGENTINA – Dopo il successo della prima edizione, torna atteso e partecipato il Concorso d’Arte “Gabriele Campana”, giunto quest’anno alla sua seconda edizione. L’appuntamento è per sabato 23 e domenica 24 agosto a Villa Willy, nel Parco Tron di Perosa Argentina, in provincia di Torino.

L’iniziativa, fortemente voluta e promossa dall’associazione LILIUM, è dedicata alla memoria del giovane artista torinese Gabriele Campana, scomparso prematuramente. L’obiettivo è quello di offrire uno spazio di espressione e crescita agli artisti locali, valorizzando le risorse artistiche come patrimonio condiviso della comunità.

La manifestazione prevede due giornate dense di appuntamenti: sabato 23 agosto, dalle 10 alle 18, l’apertura ufficiale della mostra con tutte le opere in concorso; domenica 24 agosto, alle 17.30, la cerimonia di premiazione con la valutazione delle opere da parte di una giuria tecnica di esperti.

Le sezioni in gara spaziano dalle arti pittoriche alla grafica e alla fotografia, con categorie dedicate ai più piccoli e una sezione fuori concorso. Saranno inoltre esposte le opere del CST di Perosa Argentina, a conferma del coinvolgimento dell’intera comunità. La mostra sarà visitabile a ingresso libero fino al 31 agosto nei fine settimana e nei feriali su prenotazione, sempre presso Villa Willy.

Il tema scelto per l’edizione 2025 è “Le ferite diventano storie”, un filo conduttore che richiama la missione di LILIUM: trasformare le esperienze, anche quelle dolorose, in narrazioni artistiche capaci di creare dialogo e inclusione.

Nei tre anni di attività, LILIUM ha saputo costruire una rete culturale viva, grazie anche a realtà come Spazio Campana e Io volevo i tacchi a spillo, sostenute dai coniugi Mario e Daniela Campana. Mostre, eventi benefici e iniziative sociali hanno contribuito a rendere l’arte un bene accessibile a tutti.

L’associazione, inoltre, ha sviluppato progetti legati al tema delle “ferite che raccontano storie”, collaborando con oratori, scuole e realtà associative, affrontando argomenti sociali quali disuguaglianze, discriminazioni di genere e inclusione.

Il concorso gode del patrocinio del Comune di Perosa Argentina e della Città Metropolitana di Torino, rafforzando l’impegno delle istituzioni nel sostenere le iniziative culturali del territorio.