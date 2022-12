AOSTA: MODIFICA TEMPORANEA AL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE E DI FINE/INIZIO D’ANNO

Durante il periodo delle festività natalizie di fine/inizio d’anno, il servizio

di raccolta del cartone per le utenze non domestiche (“porta a porta” del centro storico) verrà sospeso nelle giornate di sabato 17, 24 e 31 dicembre e di sabato 7 gennaio 2023.



Pertanto, nelle date indicate, è assolutamente vietata l’esposizione del cartone da parte degli utenti del servizio di raccolta dei rifiuti speciali e assimilabili agli urbani per le utenze non domestiche (“porta a porta” del centro storico).