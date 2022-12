RINVIO DELLO SPETTACOLO ADN BAROQUE E DELL’APPUNTAMENTO PRIMA DEL CONCERTO

L’Assessorato dei Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio della Regione Autonoma Valle d’Aosta, comunica che il concerto ADN BAROQUE, previsto martedì 13 dicembre 2022, nell’ambito della Saison Culturelle 2022/2023, è posticipato a data da destinarsi per motivi di salute del contro-tenore Théophile Alexandre.

In conseguenza del posticipo anche l’appuntamento “Prima del concerto” in preparazione al concerto ADN BAROQUE, previsto per lunedì 12 dicembre, alle ore 18 nella Sala conferenze della Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta, è rinviato.

I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data che sarà comunicata al più presto, così come la data dell’appuntamento “Prima del concerto”.