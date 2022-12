Saint Vincent: Riunito il Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Saint-Vincent si è riunito martedì 29 novembre 2022 e, dopo aver approvato i verbali della seduta precedente, ha ascoltato le comunicazioni del sindaco. Francesco Favre ha segnalato che, il 1° dicembre, sarà ricevuta una delegazione francese al fine di costruire un progetto Alcotra per la valorizzazione del Ponte romano e delle aree adiacenti; il 2 dicembre, alle ore 18, si svolgerà la cerimonia di consegna della maturità civica ai maggiorenni nati nel 2004; l’8 dicembre si procederà con l’accensione dell’albero di Natale, che aprirà le manifestazioni del periodo festivo.

La vicesindaco Maura Susanna ha annunciato che il 12 dicembre, alle ore 18, si svolgerà la presentazione del calendario e che, il 17 dicembre, si svolgerà il Pranzo degli anziani.

Sono state quindi trattate due interpellanze.

La prima ha chiesto un aggiornamento sull’iter per la realizzazione di un parco fotovoltaico, nell’area ex tiro a volo in località Piolé. Il consigliere Erik Camos, alla luce del dibattito in Consiglio Valle e di alcune notizie pubblicate dagli organi di informazione, ha chiesto quali siano le novità e se siano stati definiti i benefici che ne deriverebbero per il Comune.

Il sindaco ha risposto che il vantaggio principale consisterà nella valorizzazione e nel recupero ambientale dell’area. Quando avrà luogo il passaggio di proprietà e si aprirà il tavolo istituzionale, l’Amministrazione lavorerà per ottenere maggiori benefici.

Il consigliere Camos ha ribadito che sarebbe stato meglio se fosse stato il Comune ad acquisire l’area: «Questa posizione dii attesa difficilmente permetterà al Comune di avere vantaggi reali, anche nell’abbattimento dei propri costi energetici, che avrebbero consentito un contenimento delle spese correnti».

La seconda era dedicata ai concorsi interni. La consigliere Carmen Jacquemet ha riferito di aver appreso che alcuni dipendenti comunali stanno partecipando a concorsi con l’intento di migliorare la propria posizione lavorativa e ha chiesto perché non sia stato possibile permettere loro di raggiungere l’obiettivo auspicato senza abbandonare il Comune.

Il sindaco ha risposto che, per evitare di perdere personale valido e già formato e di non perdere risorse interne, l’Amministrazione si è già attivata presso l'Unité per l’indizione di due progressioni interne, attualmente già bandite. Se in futuro le disposizioni di legge lo permetteranno nuovamente, si effettueranno altre progressioni interne.

Jacquemet si è detta compiaciuta di queste azioni.

È stata data risposta a due interrogazioni illustrate da un cittadino: ha chiesto se fosse possibile rendere il parco giochi Praduman più inclusivo, sia per l’accessibilità, sia per i giochi e sia per i servizi igienici. Il sindaco Favre ha risposto che è stata avviata una riqualificazione dell’area ed è stata costruita una nuova rampa di accesso priva di barriere architettoniche. Si può immaginare di realizzare un secondo parcheggio per disabili. Ha preso atto della proposta per giochi accessibili. La realizzazione di servizi igienici è prevista sotto la terrazza e sarà utilizzabile su chiamata.

La seconda interrogazione era riferita al pagamento di diritti di segreteria per l’accesso agli atti. Il cittadino ha suggerito di rendere documentazione di interesse publico di libera consultazione. Il sindaco ha risposto che la procedura di accesso agli atti è disciplinata dal specifico Regolamento. Saranno effettuate valutazioni sul suggerimento ricevuto.

È stata discussa la mozione dedicata alla riduzione dell’aliquota Imu ai proprietari che offrono alloggio a lavoratori stagionali del turismo. Il consigliere Camos ha evidenziato che vi sono difficoltà nel reperimento degli alloggi stagionali.

Il sindaco Favre ha specificato che la tematica dell’ospitalità del personale stagionale è molto sentita, a livello regionale, spiccatamente nelle località a stagionalità elevata. dove i proprietari preferiscono affittare ai turisti piuttosto che ai lavoratori, per ragioni economiche. Nelle località con stagionalità meno accentuata e facilmente raggiungibili con. mezzi di trasporto, la problematica consiste nel favorire l’insediamento di lungo periodo dell’intero nucleo familiare. L’Amministrazione si sta attivando al fine di individuare possibili soluzioni, in collaborazione con i privati e gli altri Enti coinvolti. Il canone agevolato con la cedolare secca al 10% non possono essere applicati a Saint-Vincent, poiché il Comune non rientra fra quelli individuati nella legge 431/1998. Le soluzioni devono dunque essere attentamente valutate.

Il sindaco, a fronte dell’impegno della Giunta a farsi carico del problema, ha chiesto di ritirare la mozione e trasferire l’analisi del problema in Commissione, dopo aver ascoltato le effettive esigenze degli albergatori e acquisito i necessari pareri legali.

La mozione è stata ritirata a fronte dell’impegno a convocare una Commissione tematica, con la partecipazione degli Uffici e del Revisore dei conti, allo scopo di avere una panoramica degli interventi possibili.

È stata quindi illustrata sesta variazione al Bilancio di previsione 2022/24 e al relativo Documento unico di programmazione semplificato. L’assessore Leo Bréan ha spiegato che la variazione pareggia sulla cifra dii 112mila euro e interessa solamente la parte corrente. La principale voce di spesa è l’accantonamento di 164mila euro per il fondo degli adeguamenti contrattuali. Vi sono anche maggiori spese energetiche per 100mila euro.

La variazione è stata approvata con l’astensione della minoranza.

È stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune. È stato ricordato che il Comune detiene partecipazioni nel Casino de la Vallée (25 azioni), nel Celva (1 azione), Inva (500 azioni) e Pila SpA (66 azioni).

Approvato il capitolato tecnico/convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria rivolto agli enti locali della Valle d’Aosta tramite Centrale unica di committenza regionale per il triennio 2023/25. L’assessore Bréan ha spiegato che quasi tutti i Comuni hanno aderito a questa procedura e che sono stati creati otto lotti che corrispondono alle Unité des Communes e uno per l’Azienda Usl Valle d’Aosta.

Il servizio di tesoreria non è quello di sportello, ha precisato il segretario comunale: il tesoriere esterno ha funzione di controllo sulla spesa pubblica. Chiunque può pagare le bollette in qualsiasi sportello bancario o postale.