Posticipata l’apertura degli impianti di Torgnon, Chamois e Valtournenche. A causa delle condizioni meteorologiche avverse, con vento forte in quota, l’apertura dei comprensori sciistici di Torgnon, Chamois e Valtournenche, inizialmente prevista per saba

A causa delle condizioni meteorologiche avverse, con vento forte in quota, l’apertura dei comprensori sciistici di Torgnon, Chamois e Valtournenche, inizialmente prevista per sabato 26 novembre, viene posticipata a data da destinarsi.

A Breuil-Cervinia la lunga stagione invernale prenderà il via questo venerdì, 25 novembre, per chiudersi il 7 maggio 2023. Non appena le condizioni lo permetteranno, anche gli impianti delle altre località che fanno parte del Cervino Ski Paradise entreranno in funzione, dando inizio a una stagione che si concluderà il 10 aprile 2023.