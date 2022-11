Le service hivernal ATMB est déclenché de novembre à avril

Pour composer avec ces conditions climatiques rudes, les équipes du service hivernal mobilisent des expertises uniques et des équipements de pointe.

Cet hiver, les équipes de Passy, Bonneville et Eloise testeront tour à tour l’usage d’un nouvel engin de déneigement, le « Snow-Kill ».

Tractée par un camion équipé d’une lame à l’avant, c’est une remorque capable de se décaler et se positionner en biais à 30° pour déneiger l’autre voie. Ainsi le camion déneige la voie de gauche et la remorque déneige la voie de droite. Les deux voies sont déneigées en simultané par un seul ensemble.

« Actuellement, nous utilisons deux camions travaillant côte à côte pour déneiger les deux voies de circulation, c’est ce qu’on appelle « un train de déneigement ». Mais lorsque les chutes de neige sont très intenses, nos équipes peuvent décider de séparer ce tandem et de ne déneiger qu’une seule voie au profit d’un passage des déneigeuses deux fois plus fréquent. S’il est efficace, ce nouvel équipement nous permettrait de faire face aux épisodes les plus sévères tout en déneigeant les deux voies de circulation. »