Deplacer les montagnes : agir avec le programme alcotra 2021-2027

L’Assessorat de l’Éducation, de l’Université, des Politiques de la jeunesse, des Affaires européennes et des Sociétés à participation régionale communique que les 28 et 29 novembre prochains, Nicolas Daragon, vice-président de la Région Auvergne–Rhône-Alpes, en sa qualité d’Autorité de gestion du Programme Interreg ALCOTRA Italie-France, l’Assesseur Luciano Caveri ainsi que tous les partenaires italiens, lanceront l’événement de présentation du nouveau Programme 2021-2027, à Courmayeur et à Chamonix.

La première étape de cet événement aura pour cadre Courmayeur et le Skyway Monte Bianco où, lundi 28 novembre, à partir de 10h30, un Café Citoyen permettra de rencontrer les experts scientifiques de la Fondation Montagne sûre et de l’ARPE Vallée d’Aoste, pour une présentation dynamique et participative des aspects les plus particuliers de leurs recherches sur les changements climatiques, et ce, dans le contexte hautement emblématique du Mont-Blanc, une démarche conçue pour animer le débat et les échanges sur ce thème. La participation à cet événement est gratuite et destinée aux membres du Comité de suivi du Programme ALCOTRA : toutes les autres places disponibles, mises à la disposition des porteurs de projets et aux autres sujets potentiellement intéressés, sont occupées.

« Changement climatique ne signifie pas seulement retombées à long terme : aujourd’hui déjà, l’on peut constater à l’œil nu les transformations qu’a subi cette terre frontalière qu’est le Mont-Blanc. L’ARPE Vallée d’Aoste et la Fondation Montagne sûre vont nous aider à comprendre ce qui se passe, nous proposer des idées susciter notre réflexion, à nous qui sommes les responsables politiques du territoire » explique l’Assesseur Luciano Caveri, qui ajoute que « grâce au soutien du Programme Interreg Italie-France ALCOTRA, nous avons obtenu d’importants résultats dans les domaines des risques naturels et des changements climatiques. Par ailleurs, nous avons décidé d’ouvrir cet événement à une délégation des élèves du Lycée linguistique de Courmayeur, de jeunes citoyens conscients des faits, qui seront peut-être aussi les responsables de demain ».

Les partenaires se rendront ensuite à Chamonix où, au Centre des congrès « Le Majestic », les résultats de la précédente programmation 2014-2020 seront illustrés dans l’après-midi et où seront aménagés de nombreux stands, ouverts au grand public et présentant les réalisations des principaux projets, avec des ateliers, des témoignages, des vidéos et des moments interactifs.

Le mardi 29, toujours au Centre des congrès de Chamonix, des tables rondes à thèmes, auxquelles participeront des représentants politiques et des techniciens de l’espace ALCOTRA seront ouvertes à tous les intéressés. L’initiative s’achèvera dans l’après-midi, par la visite de certains des projets financés par le Programme.

Enfin, trois points de presse sont prévus : lundi 28 novembre à 10h, à Courmayeur à Skyway Monte Bianco à l’occasion du Café citoyen sur les changements climatiques ; encore lundi 28 à 18h à Chamonix , au Centre des congrès « Le Majestic » pour la remise des prix aux trois meilleurs projets de la programmation 2014-2020 par le Conseil des jeunes ALCOTRA et enfin le mardi 29 novembre à 12h à Chamonix, au Centre des congrès « Le Majestic » pour la conférence de presse sur le lancement officiel du Programme Interreg ALCOTRA Italie-France 2021-2027.