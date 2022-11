La vita e l'opera dell'Abbé Henry a 75 anni dalla morte

L'abate Henry era l'immagine vivente della vecchia Valle d'Aosta: non parlava e non conosceva altre lingue oltre al francese, al patois e al latino. Racchiudeva in lui lo spirito e l'intelligenza dei suoi grandi compatrioti: fu povero come Cerlogne, alpinista-scrittore come Gorret e storico come Monsignor Duc.

Parroco, alpinista, botanico, glaciologo, meteorologo, storico, filologo, scrittore e poeta… e con questo ancora non si è detto tutto dell'Abbé Joseph-Marie Henry.

Nato nel 1870 a Courmayeur, figlio di una apprezzata guida alpina prematuramente scomparsa che gli trasmette la passione per la montagna sotto tutti i suoi aspetti e per l'alpinismo in particolare, il giovane Henry riceve i sacramenti del sacerdozio ad Aosta nel 1892. Inizia così la sua "carriera" di parroco che lo porta a toccare Doues, Cogne, Verrayes, Villeneuve, La Salle, Saint-Pierre e Pollein prima di approdare a Valpelline, che diventerà la sua meta definitiva e alla quale dedicherà gran parte delle sue molteplici attività.

A lui dobbiamo molte "prime" alpinistiche proprio nella Valpelline e la realizzazione della celebre "Guide du Valpelline", che affianca numerosissime pubblicazioni a carattere storico, natuaralistico e narrativo tra le quali è d'obbligo citare la "Histoire de la Vallée d'Aoste" ed il fondamentale "Reconnaissances et inféodations dans le Valpelline en 1500", opera unica nel suo genere.