IL CORDOGLIO DELL'AMMINISTAZIONE COMUNALE DI AOSTA

Il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, e il presidente del Consiglio comunale, Luca Tonino, a nome dell’Amministrazione comunale e a titolo personale, esprimono cordoglio per la scomparsa dell’ex consigliere Pierantonio Genestrone.

Genestrone era entrato in Consiglio comunale nella lista della Democrazia Cristiana in occasione della tornata elettorale dell’8 e 9 giugno 1980 ed era rimasto incarica fino al 27aprile 1985.

Primo presidente della Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales dal2005 al 2011, Pierantonio Genestrone ha presieduto per quasi 40 anni Confcommercio Valled’Aosta.

Ai familiari e al mondo dell’associazionismo del commercio e dei servizi vanno lecondoglianze dell’assessora allo Sviluppo economico, Alina Sapinet.

CORDOGLIO DELLA CHAMBRE VALDÔTAINE PER LA SCOMPARSA DI PIERANTONIO GENESTRONE

Il Presidente della Chambre Valdôtaine, Roberto Sapia, esprime, a nome del Consiglio, della Giunta e di tutta la Camera di Commercio il cordoglio per la scomparsa di Pierantonio Genestrone.

“Con la sua scomparsa – commenta Sapia – la Chambre, ma più in generale tutto il comparto imprenditoriale valdostano, perdono una parte importante della propria storia. Mi piace ricordarlo come un amico, ma anche come un collega sempre presente e attivo”.

“Come Presidente, ma anche come membro di Giunta e Consigliere camerale – continua il Presidente della Chambre - il suo entusiasmo, la sua energia e le sue capacità di analisi e di critica hanno rappresentato per la Camera di Commercio, fin dalla sua istituzione, una fonte di ispirazione e le hanno permesso di crescere operando costantemente a servizio delle nostre imprese”.

“Da imprenditore e alla guida della propria Associazione di riferimento – conclude Sapia - si è dimostrato un attento osservatore della realtà economica valdostana, sempre capace di cogliere le esigenze dei diversi attori economici operanti sul territorio”.

Pierantonio Genestrone è stato nominato nel Consiglio camerale nel 2003 e ha guidato la Chambre Valdôtaine dal 2005 al 2011. Cessato l’incarico da Presidente ha poi continuato a far parte del Consiglio e della Giunta fino al 2018.

Il Capogruppo dell'UV, Aurelio Marguerettaz, ha ricordato, in aula, la figura di Pierantonio Genestrone evocando il «suo grande entusiasmo e la sua voglia di confrontarsi: non sempre le nostre idee coincidevano, ma Genestrone è stato un punto di riferimento non solo per il mondo dei commercianti, anche per le Istituzioni. Lui si vantava di essere un vero democristiano e lo diceva con orgoglio: aveva una capacità di dialogo, di compromesso e di ricerca della soluzione che dovrebbe ispirare tutti noi in questo momento così critico per la politica. È con tristezza che apprendiamo la sua morte e, a nome del gruppo dell'Union Valdôtaine, esprimo le nostre sentite condoglianze al figlio e a tutta la sua famiglia.»

CORDOGLIO DELL’ASSOCIAZIONE ALBERGATORI PER LA SCOMPARSA DI PIERANTONIO GENESTRONE

Il Presidente Adava Luigi Fosson ha espresso il cordoglio dell’associazione e di tutti i colleghi albergatori valdostani per la scomparsa di Pierantonio Genestrone, già Presidente della Confcommercio Valle d’Aosta e della Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales:

“È con sincero dispiacere che apprendo della scomparsa di Pierantonio, imprenditore e uomo di grande carisma, per anni alla guida di Confcommercio Valle d’Aosta. Ricordo ancora i momenti di forte contrapposizione con l’allora presidente Adava Piero Roullet, caratterizzati sempre però dalla ricerca di un accordo e di un compromesso finale in favore delle rispettive organizzazioni e categorie rappresentate. Non credo sia un caso che entrambi ci abbiano lasciati quest’anno”.

Anche Silvana Perucca – già presidente dell’Adava dal 2007 al 2013 – lo ricorda con affetto:

“Pierantonio ci ha lasciato. Per tanti anni, lui alla guida di Confcommercio ed io dell’Adava, abbiamo lavorato insieme con un obiettivo ben delineato, uno sviluppo turistico ed economico a sostegno delle imprese da noi rappresentate e della nostra regione. Il nostro confronto è sempre stato vivace e, in alcuni periodi, lo scontro è stato aperto e mai nascosto senza tuttavia far venire meno il rispetto e la lealtà. Condividevamo lo stesso pensiero e questo ci ha portato a sviluppare una solida amicizia. Ciao Pier, che il Signore ti accolga tra le sue amorevoli braccia”.

Gli imprenditori dell’ospitalità e l’associazione tutta porgono le più sentite condoglianze al figlio Gianluca, ai nipoti e a tutti i familiari.

Componenti del Consiglio, il Direttore ed i Collaboratori di 50&PIU’