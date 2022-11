Martedì 15 novembre alle ore 18 nella Sala della Biblioteca regionale di Aosta si terrà la conferenza dal titolo “Tra Alpi e Aspromonte, dialogo sulla montagna in Valle d’Aosta e in Calabria” in cui l’Assessore Luciano Caveri converserà con la professoressa ordinaria dell’Università della Calabria Giovanna De Sensi Sestito, sulle potenzialità delle montagne e sul ruolo di comunità e associazioni nell'elaborare strategie, progetti, percorsi perché torni ad essere un habitat non ostile, che garantisca ai residenti l’accesso ai servizi essenziali e in cui anche i giovani possano avere la prospettiva di restare per costruire in essa il loro futuro.

Giovanna De Sensi Sestito è, insieme a Tonino Ceravolo, curatrice del volume La montagna calabrese con il quale hanno vinto il premio Gambrinus. L’opera indaga passato, presente e futuro dei monti che fanno da spartiacque tra Ionio e Tirreno.

La conferenza, aperta al pubblico, è organizzata in collaborazione con Fondation Emile Chanoux e rientra nell’ambito del ciclo di appuntamenti previsti per la celebrazione della Giornata internazionale della Montagna 2022, focalizzati su argomenti diversi ma con il comune intento di mettere in evidenza, da un lato, i limiti e i problemi insiti nella natura stessa dei territori montani e, dall’altro, la varietà e la ricchezza delle culture di montagna.