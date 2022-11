Réouverture du Tunnel du Mont Blanc presque à l'heure : les coulisses du chantier

Conscient des attentes de tous pour que nous respections les délais annoncés, la marge d’erreur dans la planification était faible et pour autant un chantier de génie civil de cette ampleur reste propice aux imprévus.



C’est au démarrage des travaux que le plus de réglages ont été nécessaires. La phase la plus délicate était, en effet, le rabotage de la chaussée qui par endroit présentait des traces d’amiante. Aussi avons-nous dû adapter nos procédures d’intervention à cette contrainte forte.



Ensuite, les travaux d’auscultation et de réparation de la dalle mise à nue ont nécessité plus de temps. Là encore, il s’agit de s’adapter aux surfaces à rénover, leur taille et leur profondeur, avec les temps de séchage nécessaire du mortier.



Les tâches suivantes ont été plus conformes au planning.

Comment la découverte de traces d’amiante a été prise en compte dans ce chantier ?