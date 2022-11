Incendio auto in autostrada

I vigili del fuoco di Aosta sono intervenuti in mattinata per un incendio autovettura sull'autostrada A5 in direzione nord poco prima delle gallerie di Montjovet. La vettura è stata completamente compromessa dell'incendio, illesi i due occupanti. Sul posto anche i VVFV di Verrès, la GSA e la Polizia Stradale.