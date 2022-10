La rassegna “C’est une chanson.....pour toi”, giunta alla sesta edizione, sarà

quest’anno l’occasione per ricordare in maniera particolare la storica Direttrice del

Coro, Alearda Parisi Pettena a dieci anni dalla sua scomparsa.

Il grande Luciano Pavarotti affermava: “La partitura è una cosa, il canto è un’altra.

Ciò che serve è avere la musica in testa e cantare con il corpo”… Ecco, in poche

parole, il riassunto di ciò che Alearda trasmetteva alle sue coriste…Alearda è stata

per le Dames e per tutta la coralità valdostana pura poesia…le sue mani

“disegnavano” le note nell’aria ed il suo corpo trasmetteva la gioia della musica…

Cantare per lei e con lei è senz’altro il modo più bello per ricordarla.

Le Dames e la loro Maestra, Barbara Grimod, saranno affiancate dai “Giovani

Cantori - Accademia Vocale di Genova”, una brillante e preparata formazione di

adolescenti provenienti dal Coro di voci bianche dei Piccoli Cantori dell’Accademia

vocale di Genova, diretti dalla Maestra Roberta Paraninfo.

Come è ormai tradizione il coro partecipante riceverà, a ricordo della serata,

un'acquaforte con disegno originale realizzato appositamente ed esclusivamente per questa manifestazione, creato in copie originali e numerate dall'artista valdostano Franco Grobberio.