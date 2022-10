A Issime Assemblea annuale del personale volontario del corpo valdostano dei vigili del fuoco

“La vitalità della rete dei Vigili del fuoco volontari in Valle d’Aosta è uno dei simboli più chiari di come sia possibile farsi carico con entusiasmo della cura del territorio che si vive. Chi sceglie di dedicare tempo ed energie al soccorso dei propri vicini, in caso di emergenza, si propone come punto di riferimento per quanto riguarda l’attenzione reciproca, la disponibilità, la solidarietà”, dichiara il Presidente della Regione Erik Lavevaz. “È un percorso che non si interrompe nonostante la società cambi rapidamente, a dispetto della costanza richiesta a chi si propone come volontario: questa festa – prosegue il Presidente della Regione - è quindi uno dei più bei momenti di ritrovo per una comunità in cui ci si aiuta a vicenda, attraverso una responsabilità individuale che si fa collettiva”.

La componente volontaria del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco è attualmente composta da 1.469 unità: 713 vigili operativi, 239 vigili con qualifica di “idonei all’incarico di caposquadra” di cui 200 con nomina a caposquadra, 157 vigili di supporto, 129 vigili aspiranti. Fanno parte del Corpo anche 112 allievi dei gruppi giovanili e 119 vigili onorari.

Sono 70 i vigili aspiranti che hanno iniziato il percorso formativo per ottenere la qualifica di vigile operativo. Nel corso del 2022 67 vigili aspiranti hanno frequentato in presenza il Mod 1, mentre in 16 hanno frequentato il Mod 3 concludendo così la formazione prevista. Visto il numero elevato di vigili aspiranti ancora da formare, a causa dell’interruzione delle attività formative per l’emergenza pandemica, nell’anno 2022 non sono state accolte nuove richieste. Come accaduto negli anni precedenti, anche nel corso del 2022 l’attività della componente volontaria del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco è risultata fondamentale nella gestione degli interventi di soccorso, sia con interventi gestiti in autonomia che in supporto alle squadre della componente professionista. Nel 2022 (al 10 ottobre) gli interventi sono stati 620.