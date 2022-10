Ordine Medici Veterinari 'improvvide' dichiarazioni del consigliere Lucianaz sull'emergenza Covid

L'Ordine dei Medici Veterinari della Valle d'Aosta prende le distanze dalle improvvide dichiarazioni del consigliere Lucianaz sull'emergenza Covid.

"Tali affermazioni - si legge in una nota - non rappresentano solo un'offesa per i morti, i malati gravi e tutte le centinaia di migliaia di persone che hanno sofferto e ancora soffrono le conseguenze della pandemia di Covid19, ma rischiano di compromettere l'impegno e gli sforzi di tutti per uscirne quanto prima".

L'Ordine dei medici veterinari sollecitano "una convinta rettifica da parte del consigliere Lucianaz, per rispetto nei confronti di chi soffre e di chi parimenti si impegna quotidianamente nella difficile lotta al virus".

Esordio peggiore Diego Luciananz, neo consigliere regionale della Lega, non poteva fare. La sua è stata una dichiarazione farneticante. Infatti ha definito la pandemia una colossale pagliacciata. E ancora: "da due anni siano molestati dall'infodemia". E ancora: "I vaccini non sono stati testati". Follie!!!