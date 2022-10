Brutto e cattivo esordio di Lucianaz in Consiglio Valle

Esordio peggiore Diego Luciananz, neo consigliere regionale della Lega, non poteva fare. La sua è stata una dichiarazione farneticante. Infatti ha definito la pandemia una colossale pagliacciata. E ancora: "da due anni siano molestati dall'infodemia". E ancora: "I vaccini non sono stati testati". Follie!!!

Bene hanno fatto i Gruppi consiliari Union Valdôtaine, Alliance Valdôtaine - VdA Unie, Federalisti Progressisti - Partito Democratico, Stella Alpina, Misto a chiedere al Consiglio di dissociarsi dalle dichiarazioni del Consigliere Lucianaz.

I gruppi consiliari UV, AV-VdAU, FP-PD, SA e Misto si dissociano fermamente dalle affermazioni No Covid rese oggi, mercoledì 19 ottobre 2022, dal neo Consigliere Diego Lucianaz nel suo discorso di insediamento in Consiglio Valle.

I Consiglieri di maggioranza ribadiscono, in una risoluzione depositata in Aula, «la tragicità degli eventi della pandemia e il grande senso civico della gran parte dei valdostani che si sono responsabilmente vaccinati per contrastare la diffusione del virus. Ricordiamo la grande mobilitazione della Sanità, della Protezione civile e del mondo del volontariato per contrastare la pandemia, che ha causato morte e dolore nella nostra comunità.»

Con la risoluzione, i gruppi consiliari chiedono all'intero Consiglio di dissociarsi da queste «gravissime affermazioni, che ledono la dignità della nostra Assemblea e dell'intera comunità valdostana.»