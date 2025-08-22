 / CRONACA

A Gigi Susanna la prima edizione del Trofeo Gino Porliod

Tradizionale incontro estivo per il Gruppo Alpini di Aosta e gli amici, tra convivialità, nuovi soci e la prima edizione del Trofeo di Petanque intitolato a Gino Porliod, figura storica e benefattrice del gruppo

Da sn: Alfiere, Alberto Colarusso, Aldo Borre, Benita Cerise,Carlo Gobbo, Favre Elena, Gabriella Ferrarese, Teresa Ferrero, Lea Vial, Helmut Grisenti, Lella Cognein, Graziella Pellati, Cristina Carrupt,Cinzia Ferrero, Massimo Ferrero, Renato Ferraris

Tradizionale incontro estivo per gli Alpini e gli amici del Gruppo Aosta nell’accogliente cornice del Foyer de Ski de Fond di Flassin, a Saint-Oyen. Oltre cinquanta tesserati hanno risposto all’invito del Capogruppo Carlo Gobbo per il classico appuntamento del dopo Ferragosto, occasione in cui si annunciano gli appuntamenti societari di fine stagione e il programma della prossima Adunata Nazionale degli Alpini, che si terrà a Genova da venerdì 8 a domenica 10 maggio 2026.

Prima della conviviale sono stati presentati e salutati due nuovi Soci Aggregati: Irene Bardo di Châtillon e Martino Cossard di Gressan, che fanno così il loro ingresso nella sempre più numerosa famiglia del Gruppo Aosta.

Dopo il pranzo alpino, curato con la consueta bravura da Yvette e Leo, era in programma la prima edizione del Trofeo di Petanque intitolato alla memoria dell’alpino Gino Porliod. A un anno dalla sua scomparsa, si è voluto ricordare la figura di un Alpino la cui generosità e ricchezza morale hanno scandito per molti anni la vita stessa del Gruppo. Sempre presente, sempre attento anche alle più piccole esigenze, Gino Porliod è stato un autentico benefattore, e il suo amore per il prossimo è stato ricordato durante la premiazione da amici e famigliari.

La gara maschile è stata vinta da Gino Rosaire su Gianni Covolo e Gigi Susanna, mentre tra le signore si è imposta Benita Cerise nei confronti di Graziella Pellati e Lea Vial.

La figlia Cristina Porliod, insieme a Samuel e all’amica Cinzia Giovinazzo, ha consegnato il trofeo dedicato al padre all’alpino Gigi Susanna.

Infine, è stato rinnovato l’invito a partecipare numerosi alla prossima Adunata Intersezionale, che si terrà ad Alessandria il 21 settembre, mentre per l’Adunata Nazionale di Genova il Gruppo alloggerà a Varazze.

