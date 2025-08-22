A Gigi Susanna la prima edizione del Trofeo Gino Porliod

Tradizionale incontro estivo per gli Alpini e gli amici del Gruppo Aosta nell’accogliente cornice del Foyer de Ski de Fond di Flassin, a Saint-Oyen. Oltre cinquanta tesserati hanno risposto all’invito del Capogruppo Carlo Gobbo per il classico appuntamento del dopo Ferragosto, occasione in cui si annunciano gli appuntamenti societari di fine stagione e il programma della prossima Adunata Nazionale degli Alpini, che si terrà a Genova da venerdì 8 a domenica 10 maggio 2026.

Prima della conviviale sono stati presentati e salutati due nuovi Soci Aggregati: Irene Bardo di Châtillon e Martino Cossard di Gressan, che fanno così il loro ingresso nella sempre più numerosa famiglia del Gruppo Aosta.

Dopo il pranzo alpino, curato con la consueta bravura da Yvette e Leo, era in programma la prima edizione del Trofeo di Petanque intitolato alla memoria dell’alpino Gino Porliod. A un anno dalla sua scomparsa, si è voluto ricordare la figura di un Alpino la cui generosità e ricchezza morale hanno scandito per molti anni la vita stessa del Gruppo. Sempre presente, sempre attento anche alle più piccole esigenze, Gino Porliod è stato un autentico benefattore, e il suo amore per il prossimo è stato ricordato durante la premiazione da amici e famigliari.

La gara maschile è stata vinta da Gino Rosaire su Gianni Covolo e Gigi Susanna, mentre tra le signore si è imposta Benita Cerise nei confronti di Graziella Pellati e Lea Vial.

La figlia Cristina Porliod, insieme a Samuel e all’amica Cinzia Giovinazzo, ha consegnato il trofeo dedicato al padre all’alpino Gigi Susanna.

Infine, è stato rinnovato l’invito a partecipare numerosi alla prossima Adunata Intersezionale, che si terrà ad Alessandria il 21 settembre, mentre per l’Adunata Nazionale di Genova il Gruppo alloggerà a Varazze.