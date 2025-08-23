Ritrovata la ragazza scomparsa, ore di paura in Valle d’Aosta

Il silenzio dei boschi di Allein, rotto solo dal battito ritmico delle pale dell’elicottero, era il sottofondo di una giornata che in Valle d’Aosta ha avuto il respiro corto. Tutti pensavano a lei, una ragazza di 16 anni, scomparsa dopo una festa di paese a Gignod. Le ore passavano lente, scandite dal timore che ogni minuto in più potesse allontanarla dalla salvezza.

La denuncia dei genitori, presentata nella notte, ha dato il via al meccanismo d’emergenza: i carabinieri hanno attivato il Piano di ricerca persona scomparsa, la Protezione civile ha mobilitato la Centrale unica del soccorso, i vigili del fuoco hanno preparato le squadre da terra, mentre il Soccorso alpino sorvolava con l’elicottero ogni vallone, ogni sentiero, ogni tratto nascosto. Non c’era tempo da perdere: una ragazza di quell’età, sola, nella notte e tra le montagne, poteva diventare in un attimo una storia senza ritorno.

Intanto, i social moltiplicavano appelli, foto, messaggi disperati. Amici, conoscenti e semplici cittadini hanno condiviso il volto della giovane, sperando che qualcuno la riconoscesse lungo una strada, in un paese, su un autobus. L’intera comunità si è stretta in un’unica ansia collettiva, con la paura di dover vivere l’ennesima cronaca nera che nessuno avrebbe voluto leggere.

Poi, quando la sera sembrava scivolare verso il peggio, è arrivata la notizia che ha sciolto la tensione: alle 19.30 la Centrale unica del soccorso ha annunciato la disattivazione del piano di ricerca. La ragazza era stata ritrovata viva, lungo la statale 27 nei pressi di un distributore di benzina, poco lontano da Gignod. Pare che abbia avuto un bisticcio con gli amici con i quali era alla festa. Un sospiro si è levato da Allein fino ad Aosta, come un abbraccio collettivo che ha attraversato la valle.

Ora la giovane si trova all’ospedale Parini per gli accertamenti medici. Le sue condizioni non sono ancora state rese note, ma il sollievo ha preso il posto della paura. Restano le domande, le ombre di una fuga improvvisa o di un passo falso, ma stasera l’unica certezza è che la storia, che poteva diventare tragedia, si è chiusa con un ritorno alla vita.