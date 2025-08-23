Una 16enne di Aosta è scomparsa: la sua famiglia lancia un appello

Si cerca una ragazza di 16 anni, residente ad Aosta, di cui non si hanno più notizie da ieri sera. I genitori, preoccupati per la sua scomparsa, hanno allertato i carabinieri, che hanno subito avviato le indagini e le ricerche. Anche la Protezione Civile sta partecipando attivamente alle operazioni.

L'ultimo avvistamento risale alle prime ore di oggi a Gignod, un paese vicino ad Aosta, dove la giovane stava partecipando a una festa. Da quel momento, le sue tracce si sono perse.

Nel frattempo, la comunità si è mobilitata, e sui social network si stanno moltiplicando gli appelli per aiutare a ritrovare la ragazza. Chiunque abbia informazioni utili può contattare le forze dell'ordine.