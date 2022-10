Quand lire fait du bien

Les rencontres littéraires accompagnées de musique et ouvertes au grand public auront lieu à l’Auditorium du Conservatoire de la Vallée d’Aoste, rue Guy Rey (Tour de Balivi) et à la Bibliothèque Bruno Salvadori, rue Tour du Lépreux, à 18 heures 30 (durée : une heure et demie). Cette fois-ci les rencontres seront centrées sur le rapport entre l’homme et son environnement.

De nombreux ouvrages littéraires contiennent en effet des enseignements précieux sur la relation homme- nature : ils transmettent des valeurs de respect envers la nature et la diversité et interrogent de manière tout à fait contemporaine notre rapport à l’espace qui nous entoure.

Comme pour la première édition, des spécialistes de la littérature française ont été invités à nous parler des grands classiques afin de répondre à la question suivante : comment la littérature peut-elle contribuer à l’acquisition d’une nouvelle, différente sensibilité envers ce qui nous entoure ?

Les rencontres consacrées à cinq incontournables de la littérature des XIXe et XXe siècles seront couronnées par un rendez-vous dédié à Aoste, à travers la relecture du Lépreux de la cité d’Aoste de Joseph de Maistre. Les rencontres sont organisées avec le soutien de l’Assessorat à l’Education, à l’Université, aux Politiques de la jeunesse, aux Affaires européennes et aux Sociétés à participation régionale, du Conservatoire de la Vallée d’Aoste. Elles seront agrémentées d’un accompagnement musical proposé par les étudiants et les professeurs du Conservatoire de la Vallée d’Aoste.

La participation est libre sur réservation (veuillez bien confirmer votre participation en écrivant à l’adresse suivante, au plus tard deux jours avant la date de chaque rencontre : f.locatelli@univda.it

Programme :

26 octobre 2022, " Ventre de Paris " d’Émile Zola - Marie Scarpa (Université de Lorraine) Conservatoire de la Vallée d'Aoste - rue Guido Rey, Aoste.

2 novembre 2022, " Travailleurs de la mer " de Victor Hugo - Yvon Le Scanff (Université Paris3- Sorbonne) - Conservatoire de la Vallée d'Aoste - rue Guido Rey, Aoste.

21 mars 2023, " L’homme qui plantait des arbres " de Jean Giono - Marinella Termite (Università degli Studi di Bari) - Bibliothèque Bruno Salvadori, 2 rue Tour du Lepreux, Aoste.

28 mars 2023, " Voyage en Espagne " de Théophile Gautier - Alain Guyot (Université de Lorraine) Bibliothèque Bruno Salvadori, 2 rue Tour du Lepreux, Aoste. 19 avril 2023, " À l’ombre des jeunes filles en fleurs " de Marcel Proust - Davide Vago (Università Cattolica di Brescia) - Bibliothèque Bruno Salvadori, 2 rue Tour du Lepreux, Aoste.

27 avril 2023, " Lépreux de la cité d’Aoste " - Fabio Vasarri (Università degli Studi di Cagliari), Antonietta Sanna (Università di Pisa) et Ivanna Rosi (auteure) - Conservatoire de la Vallée d'Aoste - rue Guido Rey, Aoste.