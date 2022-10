I vigili del fuoco sono intervenuti in serata per un incidente in via Vittime Col di Mont per un incidente stradale lungo la strada che a sud dello stabilimento Cas. Coinvolti un'autovettura e un autocarro.

Sul posto, oltre al gruppo taglio dei Vigili del Fuoco, è intervenuto il personale del 118, che ha preso in carico una persona coinvolta nell'incidente, e la Polizia locale.