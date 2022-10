In vista dell’apertura dei termini di presentazione delle domande per il BONUS SOCIAL VDA (dalle ore 14 di martedì 18 ottobre) domani, alle 14.30, nella sala conferenze della Biblioteca regionale di Aosta, è in programma un incontro formativo rivolto ai sindacati, ai patronati e alle associazioni di consumatori. Nel corso della riunione saranno illustrate le modalità di funzionamento della piattaforma, raggiungibile dalla home page del sito www.regione.vda.it, tramite la quale sarà possibile presentare la domanda di contributo.

Il BONUS SOCIAL VDA è destinato ai nuclei familiari residenti in Valle d’Aosta in possesso di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità nel 2022, fino a 20 mila euro.

Sarà concesso a tutti coloro che presenteranno domanda entro i termini . Sarà calcolato alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e sarà comunicato direttamente ai beneficiari. L’importo del contributo varia in base alle fasce ISEE del beneficiario e sarà incrementato in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, alla residenza in Comuni collocati in fascia climatica F, alla presenza di soggetti con handicap grave e dipenderà anche dal numero di domande che saranno presentate.

Per informazioni sulle modalità di presentazione delle domande è possibile inviare un’email all’indirizzo bonussocial@regione.vda.it oppure telefonare al numero 800 006 300.