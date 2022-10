Tornano gli Erasmus Days

In tutta Europa si svolgono, dal 13 al 15 ottobre 2022, gli Erasmus Days, quale occasione per scoprire il Programma Erasmus+, conoscere le esperienze di coloro che in prima persona lo hanno vissuto e trovare risposte ad eventuali dubbi prima di programmare un’esperienza all’estero.

Anche in Valle d’Aosta si celebra tale iniziativa con un evento che si terrà venerdì 14 ottobre, nella sede dell’Università della Valle d’Aosta (strada Cappuccini 2/A) e che sarà articolato in due momenti.

Al mattino, a partire dalle ore 10, vi sarà modo di conoscere nel dettaglio Erasmus+, il Programma a gestione diretta della Commissione europea più conosciuto, specialmente tra i giovani, con la possibilità di ascoltare anche alcune testimonianze dirette di studenti e docenti e di porre domande.

L’evento proseguirà nel pomeriggio, dalle ore 14 alle ore 16, con un momento dedicato alle opportunità del Programma Erasmus+ per gli studenti universitari, curato dai relativi docenti. Parallelamente saranno a disposizione dei partecipanti alcuni stand informativi proposti dalle Istituzioni scolastiche, dall’Università della Valle d’Aosta e da Europe Direct Vallée d’Aoste.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa è possibile contattare la Sovraintendenza agli studi (tel. 0165 275837) o l’Ufficio mobilità e placement dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste (tel. 0165 1875300) che, insieme all’Ufficio di rappresentanza a Bruxelles e a Europe Direct Vallée d’Aoste, del Dipartimento politiche strutturali e affari europei, organizzano l’Erasmus Day. (fonte Newsletter europedirect)

