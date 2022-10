Bonne saison à tous

Dans un domaine où les collectivités locales ont de plus en plus de difficultés à gérer les dé- penses courantes et donc à soutenir les nouvelles initiatives, pour la Vallée d’Aoste - qui ne bénéficie pas de grandes institutions culturelles, comme les théâtres stables ou traditionnels, qu’ils soient publics ou privés -, la Saison culturelle joue un véritable rôle de moteur et imprime un élan remarquable à la promotion de la culture sur l’ensemble du territoire régional.

Depuis sa création, elle est un réceptacle de culture et permet au public de rassasier sa curiosité intellectuelle, puisqu’elle présente et qu’elle valorise toutes les formes d’expression du spectacle, comme la musique, le théâtre, la danse, le cinéma ou la littérature.

Mais si la Saison culturelle constitue effectivement une occasion de proposer de nombreux divertissements, elle est également un instrument au service de l’essor socio-culturel de notre société, de son développement touristique et de sa connaissance, comme de la promotion de l’image de notre territoire. Comme ses grandes sœurs, la 38è édition de la Saison culturelle s’articule autour de trois axes : spectacle, littérature et cinéma. Elle confirme aussi sa volonté d’être présente dans toute la région et propose des événements qui se tiendront à Aymavilles, Courmayeur, Saint-Vincent et Pont-Saint-Martin, en plus des spectacles traditionnellement présentés au Théâtre Splendor d’Aoste.

Notre intention de valoriser l’offre culturelle locale, en sus des spectacles nationaux et internationaux, s’est concrétisée à travers un casting libre qui a permis de sélectionner plusieurs compagnies théâtrales et groupes musicaux ou chorégraphiques régionaux, pour offrir une vitrine prestigieuse aux acteurs, chanteurs et danseurs valdôtains, de même qu’une importante occasion de présenter leur travail et de dialoguer avec les spectateurs. Avec une affiche qui compte quelque 37 spectacles, 8 rencontres littéraires et 50 films, cette année encore la Saison culturelle propose aux publics de tous les âges une offre de qualité, en mesure d’offrir de belles émotions aux fidèles abonnés, comme à tous ceux qui la découvrent pour la première fois. Bonne saison à tous!

Jean-Pierre Guicharda Assesseur aux Bien culturels, au Tourisme, aux Sports et au Commerce