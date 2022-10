Saint-Christophe: La biblioteca organizza corso uso smartphone & tablet per over 60

La Biblioteca di Saint-Christophe ha attivato un progetto che prevede la formazione all’uso dello smartphone per le persone con più di 60 anni. Si tratta di un corso di 10 ore, articolate in quattro pomeriggi, che sarà svolto nel locali del Municipio e inizierà il 27 ottobre.

Il corso, che sarà aperto a tutti gli over60, gratuito per i residente e quota di 60 euro per i non residenti.

L'obiettivo è formare le persone meno avvezze all’uso dei nuovi dispositivi tecnologici come Smartphone e Tablet: dalle app, alla navigazione, dalla creazione di foto e video alla loro condivisione, fino alla difesa dalle fake-news.

Particolare attenzione sarà posta all’uso dei social network e alla partecipazione attiva alle nuove comunità virtuali.

Le attività permettono anche di fare compagnia alle persone sole e coltivare alcune loro passioni, come ad esempio cercare ricette, fare video call con parenti lontani, scrivere messaggi e registrare videomessaggi ai nipoti e soprattutto sapere come collegarsi ai servizi pubblici e della salute.