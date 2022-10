A fuoco un'auto elettrica

Poco dopo le 10 una squadra di 7 vigili del fuoco é intervenuta per un incendio auto elettrica in piazza cavalieri di Vittorio Veneto a Chatillon.

Fortunatamente l’incendio non ha interessato il pacco batterie ma solo la parte frontale dell’auto.

Sul posto anche i vigili del fuoco volontari. Nessun danno a persone.