Sito Internet Associazione "Amici di Manuela e dei Missionari Oblati di Maria Immacolata-ETS"

Il link del sito

Sul sito sarà possibile accedere a tutte le informazioni, documenti, foto e filmati riguardanti le diverse attività avviate dall’Associazione, nonché avere tutte le indicazioni per contattare l’Associazione medesima, per aderire come soci, oltreché per conoscere le diverse modalità di sostenerla con donazioni.

Il sito Internet rappresenta un importante strumento di comunicazione e di approfondimento che potrà favorire una più ampia conoscenza delle finalità, degli obiettivi e delle diverse attività già avviate dall’Associazione.

Storia, valori ed azioni dell’associazione

Istituita a fine 2021, l’associazione Amici di Manuela e dei Missionari Oblati di Maria Immacolata, in linea con i valori umani e religiosi della sua ispiratrice, è convinta che la cultura e la conoscenza siano i pilastri primari di una società civile. L’Associazione opera in sinergia e in sintonia con i Missionari Oblati di Maria Immacolata. Con la loro opera di evangelizzazione e aiuto i Missionari sono da sempre vicini ai bisogni di coloro che ancora oggi vivono in condizioni di forte indigenza e svantaggio. Obiettivo principale dell’Associazione è dunque quello di sostenere e promuovere le azioni del Fondo filantropico Manuela Noelli Ziviani, favorendone la raccolta fondi.

Solidarietà fatta di azioni concrete

Le disuguaglianze economiche, sociali e culturali rappresentano una realtà problematica che sta andando pericolosamente accentuandosi. Ad una società occidentale ancora troppo chiusa in sé stessa, si contrappone un universo di individui che vivono in condizioni di estrema povertà, di negligenza sociale e di parziale o totale mancanza di accesso a un’assistenza sanitaria adeguata come ad un consono sostegno al percorso educativo.