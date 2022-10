Aosta: Fino al 9 ottobre al mercato coperto il festival di arte contemporanea “Tramà”

Il Mercato coperto di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto ad Aosta è una una sede inusuale per un’iniziativa culturale di respiro internazionale legata al variegato e duttile mondo dell’arte contemporanea che vuole essere un appuntamento ripetibile e itinerante.

In questa prima edizione lo storico Mercato coperto, un tempo destinato allo scambio di merci ma soprattutto luogo di incontri e relazioni, ospiterà le opere di 13 artisti che con linguaggi differenti affronteranno temi legati alla memoria, all’identità, alle migrazioni, all’ambiente, al rapporto uomo/tecnologia e ai nuovi linguaggi multimediali.

In particolare, saranno presenti opere e installazioni di Silvia Beccaria, Nazareno Biondo, Carlo D’Oria, Stefano Fiorina, Gabriele Garbolino Rù, Riccardo Mantelli, Elisa Presta, Andrea Carlotto, Alberto Gambale, Patrick Passuello, Raffaella Santamaria, Peter Trojer ed Elisa Marie Zambetta.

La scelta di lavorare in luoghi specifici non convenzionali poiché non direttamente destinati alla finalità artistica o culturale in generale, porta ad occupare temporaneamente spazi non utilizzati, peculiari per la storia della città, luoghi che per il progetto diventano contenuto e non più soltanto contenitore.

Il festival sarà arricchito anche da tre workshop dedicati a bambini, ragazzi, famiglie e scuole medie e superiori del territorio. Protagonisti saranno alcuni degli artisti in mostra, che, attraverso i laboratori creativi, guideranno i ragazzi alla scoperta dell’arte e dell’immaginazione.

I workshop - “Lab Vetro + Carta” di Alberto Gambale e MariannaDall’Angelo, “Creative Coding” di Riccardo Mantelli e “I Portatori di Luce” di Stefano Fiorina - si terranno all’interno del Mercato coperto e nella sede del Liceo Artistico di Aosta.

Nell’ambito della prima edizione di “Tramà” sarà anche possibile visitare un’opera multimediale negli spazi interni dell’acciaieria Cogne. L’installazione audio dal titolo “Sound Cinema Trip”, realizzata dagli artisti Riccardo Mantelli e Andrea Carlotto, sarà fruibile dai visitatori dell’esposizione, previa prenotazione, attraverso un mezzo di trasporto interno messo a disposizione dalla società Cas durante i giorni della manifestazione.

“Tramà” sarà visitabile fino al 9 ottobre nei seguenti orari: sabato 1° ottobre dalle ore 11 alle ore 22; domenica 2 ottobre 10 – 21; da lunedì 3 a venerdì 7 ottobre 9 – 20; sabato 8 ottobre 9 – 22; domenica 9 ottobre 10 – 17. Info e contatti: https://www.paratissima.it/trama.