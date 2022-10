"Territori e scuole a teatro" porta lo spettacolo "Mucche ballerine" nelle primarie e medie della Valle d'Aosta

“Territori e scuole a teatro” è il titolo del tour che porterà lo spettacolo teatrale "Mucche ballerine" nelle scuole elementari e secondarie di primo grado della Valle d'Aosta.

Proposta dall’associazione Altitudini, l'iniziativa è realizzata con il supporto del Consiglio regionale della Valle d’Aosta, del Comune di Valtournenche, delle Unités des Communes Grand-Combin, Mont-Émilius, Mont-Rose, Valdigne Mont-Blanc, Walser, la Fondation Emile Chanoux, CVA energie e in collaborazione con ANPI.

A partire da lunedì 3 ottobre e per due settimane, il progetto prevede delle matinée dedicate agli ultimi gradi delle scuole elementari e alle scuole secondarie di primo grado, dall’alta alla bassa Valle (passando per Aosta), pensate per offrire a circa 1.500 studenti l’emozione di uno spettacolo unico.

L’obiettivo è infatti quello di portare il teatro alle scuole dei territori della Valle d’Aosta, valorizzando auditorium e sale polivalenti e coinvolgendo il pubblico scolastico per avvicinare al teatro le nuove generazioni. Il progetto sarà rappresentato a Gignod, Fénis, Villeneuve, Gressoney-Saint-Jean, Valtournenche, Aosta, Pont-Saint-Martin, Gressan e Morgex.

L’iniziativa sceglie un tema e un senso particolare: grazie allo spettacolo individuato, si tratteranno i temi della libertà, la Resistenza, la guerra e la pace. "Mucche ballerine" è, infatti, una storia alpina, d’amore e dinamite, partigiani e Radio Londra, incendi e rappresaglie, mucche scervellate e bipedi umani complicati. Questo periodo storico complesso ma quanto mai attuale è raccontato con poesia e delicatezza e il progetto "Territori e scuole a teatro" intende valorizzarlo come dispositivo di attivazione di memoria e conoscenza.

Proprio per creare un'esperienza collettiva che vada al di là della semplice fruizione del teatro, a conclusione di ogni replica vi sarà un momento di confronto curato dalla sezione valdostana dell'ANPI e dalla Fondation Emile Chanoux, che consentirà agli studenti di esprimere dubbi, curiosità e domande sul contesto che hanno appena visto rappresentato in scena.

Lo spettacolo "Mucche ballerine" nasce da un’idea di Alessandra Celesia, attrice e direttrice artistica della compagnia Curious industries formatasi alla scuola di teatro francese Jacques Lecoq, è diretto dal regista teatrale e cinematografico John McIlduff, si avvale dei testi dello scrittore cuneese Marco Bosonetto e delle composizioni musicali originali di Christian Thoma.

Lo spettacolo, ambientato negli alpeggi della Valle d’Aosta ma legato a un tema condiviso da tutta la storia d’Italia, valorizza personalità artistiche valdostane e non solo e ha ottenuto un successo immediato a partire dalla sua creazione, quindici anni fa. Dopo aver vinto proprio un premio dedicato agli spettacoli per i ragazzi, il premio Eolo al festival Gioco Vita del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino, "Mucche ballerine" è stato rappresentato oltre 200 volte in tutta Italia. Tradotto in francese, ha debuttato anche ad Avignone.