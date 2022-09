Le Comité mixte Vallée d'Aoste, Wallonie-Bruxelles, Jura se réunit à Aoste

Lundi 3 et mardi 4 octobre 2022, la Salle de l'Assemblée législative accueillera la 19e session du Comité de coopération interparlementaire entre le Conseil de la Vallée et les Parlements de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la République et Canton du Jura.

Le Conseil de la Vallée sera représenté par le Président Alberto Bertin et par les Conseillers Albert Chatrian, Paolo Cretier, Luca Distort et Erik Lavy, membres du Comité mixte.

Les travaux, qui débuteront lundi 3 à 9h, tourneront autour de deux thèmes majeurs: l'usage des médias sociaux de la part des parlementaires: bonnes pratiques ou code déontologique?; la communication institutionnelle et la transparence: un service pour les citoyens et un service pour les parlementaires. La réunion sera aussi l'occasion pour faire le point sur la situation politique et institutionnelle en Vallée d'Aoste, Wallonie-Bruxelles et Jura.

Les thèmes des médias sociaux et de la communication seront introduits par le professeur Jean-Sébastien Vayre, maître de conférences en sociologie du Groupe de recherche en droit, économie et gestion à l'Université Côte d'Azur, dans le cadre d'une collaboration avec la Chaire Senghor de la Francophonie à l'Université de la Vallée d'Aoste qui sera représentée par Teresa Grange, titulaire de la Chaire et professeure ordinaire de pédagogie expérimentale.

Le Président de la Région, Erik Lavevaz, interviendra pour une allocution de bienvenue.

«Le Comité de coopération interparlementaire s'est réuni pour la dernière fois en 2019 à Delémont, au Jura - explique le Président du Conseil, Alberto Bertin -. Par la suite, à cause de la pandémie de Covid-19, il n'y a plus l'opportunité de se retrouver: la réunion d'Aoste est donc une occasion importante pour renouer la collaboration avec les Parlements de Wallonie-Bruxelles et du Jura.»