Giovan Battista De Gattis confermato segretario Nursind VdA

Per il prossimo triennio, il Direttivo sarà composto da 3 membri: Giovan Battista De Gattis (Corso di Laurea in Infermieristica), Fortunato Caracciolo (Dipartimento di Prevenzione) e Giovanni Vona (Area Ospedaliera - Medicina generale).

Il Direttivo sarà supportato dai dirigenti sindacali: Paola Giordano (Area territoriale - Distretto 2) e Palmino Prete (Dipartimento Salute Mentale - S.C. Psichiatria).

Giovan Battista De Gattis è stato riconfermato Segretario Territoriale e Fortunato Caracciolo nominato Segretario Amministrativo. Vista la specificità della Valle d’Aosta, De Gattis assolverà anche alle funzioni di Coordinatore regionale.

De Gattis, nel ringraziare per la fiducia accordatagli, ha dichiarato di essere molto preoccupato per la situazione socio-politica del Paese e ha sottolineato come l’agire del sindacalista (a suo avviso) debba essere caratterizzato da competenza, trasparenza ed empatia: «l’atto paradossale - ha detto citando Edith Stein - attraverso cui la realtà di altro, di ciò che non siamo, non abbiamo ancora vissuto o che non vivremo mai […] diventa elemento dell’esperienza più intima, cioè quella del sentire insieme che produce ampliamento ed espansione verso ciò che è oltre, imprevisto»