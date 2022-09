Occhio a false indagini statistiche

Sono giunte all’Osservatorio economico e sociale diverse segnalazioni di cittadini che sono stati interpellati per rilasciare informazioni per una non ben precisata indagine che sarebbe condotta dall’ufficio di statistica della Regione, la Presidenza della Regione comunica che non è in corso alcuna indagine statistica promossa e gestita dall’Amministrazione regionale e che pertanto non si tratta né di un’attività rientrante nell’ambito della statistica pubblica né, tanto meno, soggetta ad un obbligo di risposta.

Pertanto, sebbene non sia possibile stabilire se si tratta di un’indagine per scopi commerciali o un tentativo di raccogliere informazioni finalizzate ad una truffa, va opportunamente evidenziato che le persone contattate possono decidere liberamente se fornire o meno le informazioni richieste.

Va inoltre precisato che quando vengono effettuate indagini statistiche pubbliche, i soggetti che devono rispondere vengono contattati preventivamente per mezzo di una lettera formale, a firma del responsabile della rilevazione, nella quale vengono specificati obiettivi e modalità di svolgimento dell’indagine, gli eventuali riferimenti giuridici alla base dell’iniziativa, oltre che le modalità con le quali saranno trattati i dati raccolti. Inoltre, al momento dell’intervista, i rilevatori si devono necessariamente qualificare, devono fare espressamente riferimento alla lettera inviata e devono inoltre fornire i riferimenti dell’ente che ha promosso l’indagine, al fine di consentire di verificarne la veridicità e di fornire le precisazioni che si rendessero eventualmente necessarie.

È opportuno segnalare, infine, che a partire dalla prima settimana di ottobre l’Istat avvierà le attività connesse al Censimento continuo della popolazione. Questa indagine riguarderà un campione di cittadini che vivono abitualmente in 32 dei 74 comuni della Valle d’Aosta. I cittadini interessati dall’indagine riceveranno una lettera dall’Istat o dal proprio comune che preannuncerà che potranno compilare via web il questionario oppure che saranno contattati da un operatore. In ogni caso, per verifiche, informazioni e precisazioni i cittadini possono sempre contattare il proprio Comune oppure l’Osservatorio economico e sociale (tel. 0165-273615 – e-mail: statistica@regione.vda.it).