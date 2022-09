Direttivo Renaissance Valdôtaine conferma fiducia presidsente Girardini

"La Renaissance Valdôtaine conferma appieno la fiducia e la leadership al proprio Presidente Giovanni Girardini che ha guidato una campagna, elettorale che, seppur in salita in quanto movimento libero da ogni alleanza con i grandi partiti tradizionali, ha fatto registrare un ottimo risultato con particolare riferimento alla penetrazione di Renaissance sul territorio regionale al di fuori della città di Aosta dove il movimento, in occasione delle scorse elezioni comunali, aveva già fatto segnare un importante risultato". Il direttivo di Renaissance Valdôtaine, non ha dubbi, il movimento ha fatto tutto quanto era possibile fare

"L’impegno di Renaissance - si legge in una nota del movimento - prosegue pertanto inalterato con la rappresentatività dei quattro consiglieri nel Comune di Aosta e con l’azione politica trasversale e aperta come sempre al dialogo costruttivo con le forze che vogliano interpretare i medesimi valori".

Il direttivo rivolge,infine, "un ringraziamento sentito a tutte le elettrici e gli elettori che, votando Renaissance così massivamente, hanno confermato che la Renaissance Valdôtaine è sulla strada giusta su cui lavorare con impegno per continuare a crescere, nell’interesse della Valle d’Aosta".