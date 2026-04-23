Pollein,: Semaforo verde del Conisglio al rendiconto 2025 e alla variazione di bilancio: oltre 460 mila euro per opere e manutenzioni

Il Consiglio comunale di Pollein, riunito il 22 aprile 2026 e presieduto da Carole Perrier, ha approvato una seduta ricca di contenuti amministrativi e finanziari, con 8 punti all’ordine del giorno e alcune decisioni chiave per la programmazione del Comune.

Il passaggio più rilevante è stato l’approvazione del rendiconto 2025, che certifica un risultato di amministrazione pari a 3.100.284,31 euro. Una cifra importante, articolata in diverse componenti: 706.667,27 euro di parte accantonata, 1.399.159,12 euro vincolati, 328.934,70 euro destinati agli investimenti e 665.523,22 euro di parte disponibile.

Subito dopo, il Consiglio ha dato il via libera anche all’integrazione del DUPS 2026/2028 e alla variazione n. 2 del bilancio pluriennale 2026/2028, per un valore complessivo di 463.561,36 euro. Una manovra che attinge a più fonti: 38.246,45 euro di avanzo accantonato, 9.814,91 euro di avanzo vincolato e 415.500 euro di avanzo disponibile.

Proprio la parte vincolata è destinata a un intervento tecnico rilevante: il collegamento acquedottistico tra le vasche di Località Fassoulaz (Brissogne) e Località Mazin (Pollein), opera strategica per la gestione delle risorse idriche del territorio.

Sul fronte degli investimenti, la manovra si concentra su interventi concreti e molto territoriali. Tra i principali: 86.000 euro per l’acquisto di un automezzo comunale, 83.500 euro per i lavori sulla strada di Località Les Iles, 50.000 euro per manutenzione stradale e segnaletica, 25.000 euro per la manutenzione straordinaria del campeggio, altri 25.000 euro per la pulizia dei canali e ulteriori 25.000 euro per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

Il sindaco Angelo Filippini ha sottolineato il peso operativo della manovra: “Dopo l’approvazione del rendiconto, questa seconda variazione, più sostanziale rispetto alla prima, ci permette di avere i fondi per poter portare avanti diversi lavori importanti per il nostro Comune”.

Accanto alla parte finanziaria, il Consiglio ha approvato anche una serie di atti di cooperazione e rinnovi strategici. In primo piano la convenzione quinquennale con l’Agenzia delle Entrate, che consente l’accesso ai servizi dell’anagrafe tributaria tramite il sistema Siatel2/Puntofisco, uno strumento ormai centrale per la gestione digitale dei dati comunali.

Rinnovata anche la collaborazione con la Fondazione Film Commission Vallée d’Aoste, prorogata fino al 31 dicembre 2028, a conferma dell’attenzione del Comune verso il comparto culturale e audiovisivo.

Infine, ok anche al rinnovo dei Protocolli d’Intesa tra l’Istituzione scolastica Unité des Communes Valdôtaines Mont-Émilius 3 e i Comuni di Gressan, Jovençan, Charvensod e Pollein, nell’ambito delle attività previste dalla normativa regionale.

Una seduta, quella di Pollein, che conferma una linea amministrativa molto concreta: poche scelte simboliche, molte opere puntuali e una gestione del bilancio orientata soprattutto alla manutenzione e alla sicurezza del territorio.