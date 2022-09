Ad Aosta riunione per discutere dei problemi della montagna

Nella sala Maria Ida Viglino del Palazzo Regionale, si svolgerà l’incontro della Commissione Affari istituzionali e generali – Commissione Politica della montagna, istituita in seno alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

La Commissione rappresenta la sede ufficiale per la definizione delle comuni linee istituzionali interregionali ed è coordinata e presieduta dall’Assessore all’istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate, Luciano Caveri.

Alla riunione sono invitati i Presidenti e gli Assessori con delega alla politica della montagna delle Regioni italiane, nonché il Presidente della Conferenza, Massimiliano Fedriga e i dirigenti e tecnici della Conferenza stessa. All’incontro parteciperà anche il Presidente della Regione, Erik Lavevaz.

“Sarà l’occasione - sottolinea l’Assessore Caveri - per ritrovarci finalmente in presenza e discutere delle tematiche legate alla montagna, che oggi più che mai sono al centro di molteplici interessi e la cui gestione deve rappresentare un punto di partenza per ripensare e governare un modello globale di sviluppo sostenibile innovativo. La commissione politica della montagna, che ho l’onore di coordinare, nel corso degli ultimi mesi è stata chiamata a esprimersi su diversi fronti e l’incontro di venerdì rappresenta un’importante occasione di confronto e scambio per continuare il lavoro svolto finora e procedere nello sviluppo di strategie di lungo periodo, anche in un’ottica di inserimento forte del ruolo delle Regioni nel nuovo quadro parlamentare appena delineatosi”.