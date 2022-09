Traforo Monte Bianco chiuso fino a domattina

In seguito di un guasto sulla rete informatica da cui dipende la gestione dei sistemi di sicurezza del Traforo del Monte Bianco, avvenuta oggi alle ore 11.55, Vi informiamo che la circolazione non riprenderà prima della chiusura programmata per i lavori di manutenzione inizialmente prevista a partire dalle ore 19:30 fino alle ore 6:00 di domani mattina.

Tecnici e partners informatici proseguiranno gli interventi per tutta la serata e notte fino alla risoluzione del problema.

Interruption de la circulation en raison d’une panne affectant le réseau informatique mise à jour

A la suite de la panne affectant le réseau informatique duquel dépend la gestion des systèmes de sécurité du Tunnel du Mont-Blanc qui s’est produite aujourd’hui à 11h55, nous vous informons que la circulation ne reprendra pas avant l’interruption pour travaux de maintenance initialement programmée à partir de 19h30 jusqu’à 6h00 demain matin.

Nos techniciens et nos partenaires informatiques poursuivront leur intervention pour toute la soirée et la nuit, et ce, jusqu’à la résolution du problème.

Nous nous excusons pour les désagréments engendrés.